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Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:24

Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!

Katil İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırılarını 7 Ekim 2023'ten beri sürdürüyor. Siyonist rejimin Filistin'de başlattığı çatışmalar, daha sonra Lübnan'a da sıçradı. Tel Aviv, her iki ülkeyi de kaosa sürükledi. Bölgedeki gerilimin yükselmesiyle ateşkes anlaşması için adımlar atılmaya başlandı. ABD'nin önerdiği bir teklif Beyrut'a ulaştırıldı. Lübnan ve Hizbullah barışa yönelik bu çabayı olumlu karşıladı. Ancak buna karşın Netanyahu şaşırtmayan bir şekilde soykırım yanlısı tutumunu değiştirmedi ve bütün dünyaya savaş yanlısı tavrını bir kez daha gösterdi.

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Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!

Siyonist İsrail, eylül ayında Lübnan'a saldırı başlatmıştı. Savaşın geniş bir alana yayılmasıyla ateşkes müzakereleri de hızlanmıştı. ABD yakın bir zamanda Lübnan'a ateşkes teklifi sundu. Hizbullah anlaşmaya sıcak bakmasına karşın işgalci İsrail ordusu Lübnan'a bombardımanlarını sürdürdü.

Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL DURMUYOR

Hizbullah'ın ateşkesi kabul ettiği dönemde, İsrail, Lübnan'ın başkentinde, önemli hükümet ve diplomatik binaların yakınındaki yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesine pazartesi akşamı bir hava saldırısı düzenledi. Bombardımanda en az beş kişi öldü.

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Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıdan sonra iki kişinin kayıp olduğunu ve 31 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!

LÜBNAN HÜKÜMET MERKEZİ HEDEFTE

İsrail'in saldırısı Beyrut'un şehir merkezindeki Hüseyniyye ez-Zehra'da, El-Balat Sokağı bölgesinde gerçekleştirildi. Burası başbakanlık sarayının da bulunduğu Lübnan hükümetinin merkezi konumunda.

Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!

Herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlenen hava harekatı, 2 füze ve bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildi.

Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin ateşkes önerisi üzerine anlaşmasına rağmen İsrail, son bir haftada Lübnan'ın başkenti ve çevresindeki bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

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