Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!

Herhangi bir uyarı yapılmadan düzenlenen hava harekatı, 2 füze ve bir insansız hava aracıyla gerçekleştirildi.

Lübnan ve Hizbullah'ın ABD'nin ateşkes önerisi üzerine anlaşmasına rağmen İsrail, son bir haftada Lübnan'ın başkenti ve çevresindeki bombardımanlarını yoğunlaştırdı.