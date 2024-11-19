Giriş Tarihi: 19.11.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024
11:24
Ateşkese rağmen Netanyahu katliama devam edecek: İsrail’den Lübnan hükümet merkezine saldırı!
Katil İsrail, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırılarını 7 Ekim 2023'ten beri sürdürüyor. Siyonist rejimin Filistin'de başlattığı çatışmalar, daha sonra Lübnan'a da sıçradı. Tel Aviv, her iki ülkeyi de kaosa sürükledi. Bölgedeki gerilimin yükselmesiyle ateşkes anlaşması için adımlar atılmaya başlandı. ABD'nin önerdiği bir teklif Beyrut'a ulaştırıldı. Lübnan ve Hizbullah barışa yönelik bu çabayı olumlu karşıladı. Ancak buna karşın Netanyahu şaşırtmayan bir şekilde soykırım yanlısı tutumunu değiştirmedi ve bütün dünyaya savaş yanlısı tavrını bir kez daha gösterdi.