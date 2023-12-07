Atina’da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atina ziyareti kapsamında yaptığı o hamlesi Yunan basınında gündem oldu. Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek 'Hoş geldiniz' diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı. Başkan Erdoğan'ın Yunan SKAI kanalının İstanbul muhabiri Manolis Kostidis ile gerçekleştirdiği kısa sohbet Yunan basınında dikkat çekti. Yunan muhabir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hoş geldiniz' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Hoş bulduk' diye cevap verdi ve muhabirin nasıl olduğunu sordu. Erdoğan, Kostidis'e gülümseyerek 'Umarım güzel haberler hazırlarsın' dedi, Kostidis ise 'Elimizden geldiğince' şeklinde cevap verdi. YUNAN MEDYASINDA DİKKAT ÇEKTİ Kısa diyalog Yunan basınında dikkat çekerken, görüntülere ilişkin yorum yapan Yunan muhabir, Başkan Erdoğan ile çeşitli vesilelerle birçok kez görüştüğünü son olarak da Kathimerini Gazetesi'nin röportajı için bir araya geldiklerini açıkladı. Başkan Erdoğan'ın 6 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaret Atina'da büyük heyecana yol açtı. Yunan gazeteler ve televizyonlar ziyaretin her dakikasını canlı takip etti.