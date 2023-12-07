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Haberler Galeri Atina'da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 15:54

Atina'da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 yıl aradan sonra ilk kez Yunanistan'ı ziyaret etti. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşen Başkan Erdoğan'ın o hamlesi Yunan basınında gündem oldu.

Atina’da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atina ziyareti kapsamında yaptığı o hamlesi Yunan basınında gündem oldu.

Atina’da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek "Hoş geldiniz" diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı. Başkan Erdoğan'ın Yunan SKAI kanalının İstanbul muhabiri Manolis Kostidis ile gerçekleştirdiği kısa sohbet Yunan basınında dikkat çekti.

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Atina’da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu

Yunan muhabir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hoş geldiniz' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Hoş bulduk' diye cevap verdi ve muhabirin nasıl olduğunu sordu. Erdoğan, Kostidis'e gülümseyerek 'Umarım güzel haberler hazırlarsın' dedi, Kostidis ise 'Elimizden geldiğince' şeklinde cevap verdi.

Atina’da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu

YUNAN MEDYASINDA DİKKAT ÇEKTİ

Kısa diyalog Yunan basınında dikkat çekerken, görüntülere ilişkin yorum yapan Yunan muhabir, Başkan Erdoğan ile çeşitli vesilelerle birçok kez görüştüğünü son olarak da Kathimerini Gazetesi'nin röportajı için bir araya geldiklerini açıkladı.

Atina’da dikkat çeken anlar! Başkan Erdoğan o sözleri duyar duymaz durdu

Başkan Erdoğan'ın 6 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaret Atina'da büyük heyecana yol açtı. Yunan gazeteler ve televizyonlar ziyaretin her dakikasını canlı takip etti.

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