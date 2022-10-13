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Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 09:59

Atina'nın karasularını 12 mile çıkarma kararı savaş başlatır mı? Dikkat çeken yorum: Yunanistan tek başın hiçbir şey yapamaz

Son zamanlarda yaşanan Yunanistan-Türkiye gerginliği, Yunanistan'ın Girit çevresinde karasularını 6 milden 12 mile çıkarma düşüncesiyle daha da artmış durumda. Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği bu durumu değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Atina yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Türkiye'nin önce diplomasiyi deneyeceğini ifade ederek, "Diplomasi işe yaramazsa çatışma yaşanır. Ancak Yunanistan müttefiklerine güveniyor. Bugün ABD ve Fransa arkasında olmazsa Yunanistan hiçbir şey yapamaz" sözlerine yer verdi.

JÜLİDE İSHAKOĞLU
Atina’nın karasularını 12 mile çıkarma kararı savaş başlatır mı? Dikkat çeken yorum: Yunanistan tek başın hiçbir şey yapamaz

Türkiye-Yunanistan gerginliği hız kesmeden devam ederken Yunan basını Atina'nın Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği karasularını 12 mile çıkarma düşüncesi son zamanlarda Yunan basınının gündeminde.

Atina’nın karasularını 12 mile çıkarma kararı savaş başlatır mı? Dikkat çeken yorum: Yunanistan tek başın hiçbir şey yapamaz

Türkiye ise yıllar önce Ege'de yapılacak böyle bir hamlenin savaş sebebi sayılacağını dile getirmişti. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Yunanistan'ın Girit başta olmak üzere Ege'de karasularını 6 milden 12 mile çıkarması sonucunda olabilecekleri değerlendirdi.

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Atina’nın karasularını 12 mile çıkarma kararı savaş başlatır mı? Dikkat çeken yorum: Yunanistan tek başın hiçbir şey yapamaz

Atina yönetiminin böyle bir hamlesi olursa neler olabileceğini değerlendiren Pekin, "Türkiye daha önceden bunu 'savaş sebebi' sayacağını söylemişti. Otomatik olarak savaş çıkacağını sanmam. Türkiye önce resmi olarak ilerler. Başta nota vererek diplomatik kaynakları kullanarak, görüşmelere yönelecektir." dedi.

Atina’nın karasularını 12 mile çıkarma kararı savaş başlatır mı? Dikkat çeken yorum: Yunanistan tek başın hiçbir şey yapamaz

Ancak diplomasinin işe yaramayacağı yerde Türkiye'nin hamle yapacağını ifade eden İsmail Hakkı Pekin, "Karasuları ve hava sahasından Türkiye gemilerini geçirebilir ve bu bir çatışmayı doğurabilir." sözlerine yer verdi.

Atina’nın karasularını 12 mile çıkarma kararı savaş başlatır mı? Dikkat çeken yorum: Yunanistan tek başın hiçbir şey yapamaz

Çatışmanın doğrudan Türkiye'den gelmeyeceğini ifade eden Pekin, "Gelecek savaş hamlesi Yunanistan'dan gelir. Eğer Yunanistan'ın bir hamlesi olursa Türk deniz ve hava kuvvetleri buna müdahale edecektir." dedi.

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