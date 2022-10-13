Giriş Tarihi: 13.10.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 09:59

Atina'nın karasularını 12 mile çıkarma kararı savaş başlatır mı? Dikkat çeken yorum: Yunanistan tek başın hiçbir şey yapamaz

Son zamanlarda yaşanan Yunanistan-Türkiye gerginliği, Yunanistan'ın Girit çevresinde karasularını 6 milden 12 mile çıkarma düşüncesiyle daha da artmış durumda. Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği bu durumu değerlendiren Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Atina yönetiminin böyle bir karar alması durumunda Türkiye'nin önce diplomasiyi deneyeceğini ifade ederek, "Diplomasi işe yaramazsa çatışma yaşanır. Ancak Yunanistan müttefiklerine güveniyor. Bugün ABD ve Fransa arkasında olmazsa Yunanistan hiçbir şey yapamaz" sözlerine yer verdi.