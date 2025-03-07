Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
11:18
Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! “Türkiye’ye muhtacız”
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna konusundaki tavırları nedeniyle transatlantik ittifak sarsılmıştı. Washington ile ilişkilerin gerilmesiyle kendi Avrupa kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kıtanın güvenliğini sağlamaya çalışan AB'nin bunu Türkiye'nin desteği olmadan yapamayacağını ifade etti. Fidan'ın sözlerini doğrulayan Avrupa basını Ankara'ya ihtiyacı olduklarını açık açık ilan etti. Yunanistan dahi bu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.