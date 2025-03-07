Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! “Türkiye’ye muhtacız”

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYESİZ SAĞLANAMAZ"

Bakan Fidan, dün Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa'nın güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.