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Giriş Tarihi: 07.03.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 11:18

Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! “Türkiye’ye muhtacız”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna konusundaki tavırları nedeniyle transatlantik ittifak sarsılmıştı. Washington ile ilişkilerin gerilmesiyle kendi Avrupa kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kıtanın güvenliğini sağlamaya çalışan AB'nin bunu Türkiye'nin desteği olmadan yapamayacağını ifade etti. Fidan'ın sözlerini doğrulayan Avrupa basını Ankara'ya ihtiyacı olduklarını açık açık ilan etti. Yunanistan dahi bu gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.

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Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! Türkiye’ye muhtacız

ABD ile Avrupa arasındaki ilişkiler her gün gerilirken, Avrupa Birliği (AB) kıtanın güvenliğini sağlamak için yeni planlar geliştiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaşanan son gelişmeler üzerine Avrupa'nın güvenliğinin Türkiyesiz sağlanamayacağını ifade ediyor.

Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! Türkiye’ye muhtacız

"AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYESİZ SAĞLANAMAZ"

Bakan Fidan, dün Ankara'da Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa'nın güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Avrupa'nın güvenliği meselesi sadece Ukrayna'daki savaşa indirgenemez. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusu, uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu çerçevede sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür." ifadelerini kullandı.

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Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! Türkiye’ye muhtacız

AVRUPA BASINI TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ İTİRAF ETTİ

Fidan'ın sözlerinin ciddiyetini kavrayan Avrupa basını Türkiye'ye ihtiyacı olduklarını itiraf etti.

Fransa'nın en popüler gazetelerinden Le Monde "Bir zamanlar 'tuhaf' bir ortak olan Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez hale geldi" başlıklı habere imza attı. Le Monde, Türkiye'nin AB için önemini net bir şekilde vurgulayıp Ankara'nın dış politika hamlelerine övgüler yağdırdı.

Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! Türkiye’ye muhtacız

TÜRKİYE'Yİ DAVET ETMEDİKLERİ İÇİN PİŞMAN OLDULAR

Le Monde, 17 Şubat'ta Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öncülüğünde düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya Türkiye'nin davet edilmemesini bir hata olarak nitelendirdi.

Avrupa kendi ağzıyla itiraf etti: Pişman oldular! Türkiye’ye muhtacız

Haberde, "Macron 7 Avrupa liderini Ukrayna'ya desteklerini yeniden teyit etmek için bir araya getirdi. Birkaç AB yetkilisi davet edilmedikleri için hayal kırıklıklarını dile getirdi. Ancak özellikle bir ülke yokluğuyla dikkat çekti: NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olan Türkiye." ifadeleri kullanıldı.