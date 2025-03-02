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Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 13:55

Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar

ABD Başkanı Donald Trump yakın zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da görüştü. Cumhuriyetçi liderin sert tavırları görüşmede gergin anlara sahne oldu. İkili arasındaki tartışma sonrası Rusya Ukrayna savaşının gidişatı konusunda yeni sorular ortaya çıktı. Yaşanan son gelişmeler Avrupa siyasetini harekete geçirdi. ABD basını, AB'nin transatlantik ittifakın sarsılması nedeniyle kendi başlarının çaresine bakacaklarını ve bu durumun onları zora sokacağını bildirdi.

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Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Oval Ofis'te tartıştı. Cumhuriyetçi liderin sert tavırları Avrupa'yı şoke etti. AB liderleri birer birer Zelenskiy'e desteklerini sunarken, ABD'siz bir Avrupa için hazırlık yapmaya başladılar.

Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar

AVRUPA EN KÖTÜ SENARYO İLE KARŞI KARŞIYA

ABD basınında çıkan haberlere göre Trump'ın son Ukrayna hamleleri, Avrupa için kabus günlerin başlangıcı. Bloomberg, Avrupalı liderlerin en kötü senaryoyla karşı karşıya olduklarını ve Rusya ile tek başlarına başa çıkmak zorunda kalacaklarını bildirdi.

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Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar

OLAN BİTENİ DEHŞET İÇİNDE İZLEDİLER

Bloomberg'e göre, ABD, bu hafta başında Moskova'nın yanında yer alarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan Birleşmiş Milletler önergesine karşı çıktığında, bazı Avrupalı yetkililer transatlantik ittifakın derin bir sıkıntı içinde olduğunu anladı. Avrupalı yetkililer, Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy'i alenen azarladığını ve bir şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını dehşet içinde izledi.

Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar

TRANSATLANTİK İTTİFAK SARSILDI

Avrupalı yetkililer, Bloomberg ile yaptıkları röportajlarda, mevcut duruma içgüdüsel bir öfkeyle tepki gösterdi. Yetkililere göre, yaşanan son gelişmeler 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana Avrupa ve ABD'yi bir arada tutan güven ve değerlerin artık paylaşılmadığını gösterdi.

Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, cumartesi günü Alman haber ajansı DPA'ya, "Dün Beyaz Saray'daki sahne nefesimi kesti. Ukrayna'yı ABD'den savunmak zorunda kalacağımıza asla inanmazdım." sözlerini kullandı.