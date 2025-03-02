Giriş Tarihi: 02.03.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
13:55
Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar
ABD Başkanı Donald Trump yakın zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Washington'da görüştü. Cumhuriyetçi liderin sert tavırları görüşmede gergin anlara sahne oldu. İkili arasındaki tartışma sonrası Rusya Ukrayna savaşının gidişatı konusunda yeni sorular ortaya çıktı. Yaşanan son gelişmeler Avrupa siyasetini harekete geçirdi. ABD basını, AB'nin transatlantik ittifakın sarsılması nedeniyle kendi başlarının çaresine bakacaklarını ve bu durumun onları zora sokacağını bildirdi.