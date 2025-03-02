Avrupa’da alarm zilleri çalıyor: ABD AB ittifakı çalkantıda! Rusya ile baş başa kaldılar

OLAN BİTENİ DEHŞET İÇİNDE İZLEDİLER

Bloomberg'e göre, ABD, bu hafta başında Moskova'nın yanında yer alarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan Birleşmiş Milletler önergesine karşı çıktığında, bazı Avrupalı yetkililer transatlantik ittifakın derin bir sıkıntı içinde olduğunu anladı. Avrupalı yetkililer, Trump'ın Oval Ofis'te Zelenskiy'i alenen azarladığını ve bir şeylerin artık eskisi gibi olmayacağını dehşet içinde izledi.