Avrupa’da gıda krizi alarmı! Çareyi Türkiye’de görüyorlar

Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı yeni bir krizin eşiğine daha getirdi. Daha önce savaştan kaçanlarla zor durumda kalan ve ciddi bir enerji krizi ile boğuşan Avrupa ülkeleri şimdi de olası bir gıda krizine karşılık alarma geçmiş durumda.