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Giriş Tarihi: 21.07.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 08:05

Avrupa’da gıda krizi alarmı! Çareyi Türkiye'de görüyorlar

Ukrayna Savaşı, Avrupa'da enerjiden sonra şimdi de gıda paniğine yol açtı. AB Dışişleri Bakanları dün yoğun bir gündemle toplandı. "Dünya, Putin üzerinde etkili ülke olan Türkiye'ye odaklanmalı" açıklamaları yapıldıç

Avrupa’da gıda krizi alarmı! Çareyi Türkiye’de görüyorlar

Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa'yı yeni bir krizin eşiğine daha getirdi. Daha önce savaştan kaçanlarla zor durumda kalan ve ciddi bir enerji krizi ile boğuşan Avrupa ülkeleri şimdi de olası bir gıda krizine karşılık alarma geçmiş durumda.

Avrupa’da gıda krizi alarmı! Çareyi Türkiye’de görüyorlar

AB Dışişleri Bakanları, Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra Ukrayna limanlarını bombaladığını ve büyük miktarda tahılın yandığını, son gelişmelerin "büyük bir gıda krizine yol açacağını" belirtti.

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Avrupa’da gıda krizi alarmı! Çareyi Türkiye’de görüyorlar

Rusya'nın Ukrayna limanlarına giden gemilere potansiyel askeri hedef muamelesi yapacağını açıklamasının ardından buğday fiyatları küresel piyasalarda hızla yükseldi.

Avrupa’da gıda krizi alarmı! Çareyi Türkiye’de görüyorlar

BBC'nin haberine göre Avrupa borsalarında buğday fiyatları önceki güne göre yüzde 8'den fazla arttı. Mısır fiyatları da yüzde 5.4 arttı. Uzmanlar, Ukrayna'yı "Avrupa'nın ekmek sepeti" olarak yorumluyor.

Avrupa’da gıda krizi alarmı! Çareyi Türkiye’de görüyorlar

Moskova bu hafta Karadeniz'den tahıl sevkiyatı için güvenli geçişi garanti eden Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, taleplerinin karşılanması halinde tahıl anlaşmasına geri döneceğini söyledi.

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