Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte de "İşbirliğine tam olarak hazırız ancak bugün bu bizim sorumluluğumuzda olamaz. Çünkü kontrolümüz altında departmanlarımız ve bakanlıklarımız yok. Önerilerde bulunmak bizim sorumluluğumuzda değil, bunlar hükümetten gelmeli. Dün ülke bir e-posta yüzünden durma noktasına geldi. Bunu göze alamayız" dedi.