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Giriş Tarihi: 12.11.2026 21:12 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 21:23

Avrupa'da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa'da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

Avrupa'da okullara yönelik peş peşe bomba ihbarları paniğe neden oldu. İtalya'da iki günde yaklaşık 7 bin 800 okula tehdit içerikli e-posta gönderilirken, Fransa'da da farklı kentlerdeki eğitim kurumları tahliye edildi. Sahte ihbarlar nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, Avrupa ülkeleri saldırıların arkasındaki isimleri belirlemek için harekete geçti.

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Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

Avrupa'da son günlerde art arda yaşanan bomba ihbarları güvenlik endişelerini artırdı. İtalya'da dün yaklaşık 6 bin, bugün ise 1800 civarında okula bomba tehdidi içeren e-postalar gönderilirken, Fransa'da da Marsilya, Morez ve Laon kentlerindeki eğitim kurumları hedef alındı. Avrupa genelinde güvenlik birimleri, peş peşe gelen tehditlerin kaynağını araştırıyor.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

İhbarlar üzerine çok sayıda okul tahliye edilirken, öğrenciler ve personel büyük panik yaşadı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülke genelindeki ihbarların ortak bir çerçevede yönetilmesi için yeni bir protokolün devreye alındığını açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ihbarların arkasında dış güçlerin bulunduğuna ilişkin henüz yeterli bilgi olmadığını söyledi.

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Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'da uçakların ardından farklı okullara yönelik de bomba ihbarları yapıldı. Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 farklı akademide okullar, sahte bomba ihbarlarının hedefi olurken, bu ihbarlarla ilgili şüpheler giderildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Marsilya'daki Don Bosco Lisesine sabah saatlerinde gelen bomba ihbarının ardından tedbir amacıyla 700 öğrenci ve personel tahliye edildi.

Morez kentinde Victor-Berard Lisesine gelen e-posta nedeniyle bu okul ve yakınındaki Hyacinthe-Cazeaux Ortaokulunda da bomba alarmı verildi.

Laon kentindeki Üniversite Teknoloji Enstitüsüne (IUT) yönelik bomba ihbarı yapılırken, bu kurum da tahliye edildi.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

MACRON "YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında basına yaptığı açıklamada, kıtadaki "sahte bomba" ihbarlarını birine atfetmek için henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurgulamıştı.

Macron, bu ihbarların arkasında dış güçlerin bulunduğunu şu aşamada söyleyemeyeceklerini belirtmişti.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

İTALYA'DA 6 BİN OKULDA BOMBA İHBARI

İtalya'da dün yaklaşık 6 bin okula gönderilen ve bomba tehdidi içeren e-postanın bir benzerinin, bugün ülkenin farklı yerlerindeki okullara gönderildiği duyurulmuştu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede dünün ardından bugün de Torino, Cenova, Perugia ve Sicilya Adası'ndaki 1800 civarında okula bomba tehdidi içeren "Mikhail Andropov" imzalı e-posta gönderilmişti.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

AB'DEN İTALYA AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ise, İtalya'da okullara yönelik bomba ihbarlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini, konuya ilişkin soruşturma yürütülmesinin üye ülkelerin yetki alanında olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, günlük basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İtalya ve durumdan etkilenen üye ülkelerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Regnier, "Sivillere yönelik hiçbir tehdit kesinlikle kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Etkilenen üye ülkelerle temas halinde olduklarını bildiren Regnier, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

MELONİ'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede dünün ardından bugün de Torino, Cenova, Perugia ve Sicilya Adası'ndaki 1800 civarında okula bomba tehdidi içeren "Mikhail Andropov" imzalı e-posta gönderildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de bomba tehdidi içeren yeni bir e-postanın, okullara ve başbakanlık sarayına gönderildiği belirtildi.

Haberde, Başbakan Giorgia Meloni'ye istifa çağrısı da yapılan söz konusu e-postanın asılsız bir tehdit olduğu ifade edildi.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

MELONİ'DEN SİBER GÜVENLİK GÖRÜŞMESİ

İtalya'da geçen hafta süpermarketlerin buzdolaplarını hedef alan siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ardından dün okullar için yapılan bomba alarmları nedeniyle Başbakan Meloni, muhalefet partilerinin liderleriyle bugün başbakanlıkta görüştü.

İktidar ve muhalefet temsilcilerinin Başbakanlık Sarayı Chigi'deki görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Basındaki haberlere göre, Meloni bu toplantıda muhalefet liderlerine siber saldırılara karşı "birlik" çağrısında bulundu.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

Ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) lideri Elly Schlein, toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, muhalefet olarak, ülkeye yönelik tehditler karşısında işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Schlein, son dönemdeki siber saldırılara dikkati çekerek, bütçede siber güvenlikten yapılan kesintilere karşı çıktıklarını söyledi.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Giuseppe Conte de "İşbirliğine tam olarak hazırız ancak bugün bu bizim sorumluluğumuzda olamaz. Çünkü kontrolümüz altında departmanlarımız ve bakanlıklarımız yok. Önerilerde bulunmak bizim sorumluluğumuzda değil, bunlar hükümetten gelmeli. Dün ülke bir e-posta yüzünden durma noktasına geldi. Bunu göze alamayız" dedi.

Avrupa’da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa’da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi

Başbakan Meloni, dün akşam güvenlik kurmaylarıyla okullara yönelik asılsız bomba ihbarlarına ilişkin düzenlenen toplantının ardından paylaştığı video mesajında, "Bunu yapanlar, ülkenin durmasını, korkuya kapılmasını istiyordu. Ancak yarın uyandıklarında, çocuklarını okula götüren ve işe giden bir ülkeyle karşılaşacaklar. Verebileceğimiz en iyi ve en güçlü yanıt budur. Anonim bir e-postanın çocuklarımızın okul takvimini belirlemesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İTALYA #FRANSA #AVRUPA

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