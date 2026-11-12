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Avrupa'da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa'da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi
Giriş Tarihi: 12.11.2026 21:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 21:23
Avrupa'da okullarda bomba alarmı: İtalya ve Fransa'da büyük panik! Binlerce bina hedef gösterildi
Avrupa'da okullara yönelik peş peşe bomba ihbarları paniğe neden oldu. İtalya'da iki günde yaklaşık 7 bin 800 okula tehdit içerikli e-posta gönderilirken, Fransa'da da farklı kentlerdeki eğitim kurumları tahliye edildi. Sahte ihbarlar nedeniyle güvenlik önlemleri artırılırken, Avrupa ülkeleri saldırıların arkasındaki isimleri belirlemek için harekete geçti.