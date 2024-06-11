Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:26
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
06:29
Avrupa’da sertleşme dönemi! Aşırı sağın yükselişi hükümetleri salladı
2019'dan bu yana Avrupa ülkelerinde yapılan genel seçimlerde yükselişe geçen aşırı sağ partiler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin de en çok kazananı oldu. Enflasyondan şikâyet edenler, kontrolsüz göçe isyan edenler, iklim yasasının sıkboğaz ettiği çiftçiler ve Ukrayna politikasından rahatsız olanlar sandığa ağırlığını koydu. Avrupa Parlamentosu'nda merkez sağ hâlâ gücünü koruyor olsa da hükümetlerin güvenoyu için aldıkları erken seçim kararları "AB'nin geleceği ne olacak?" sorusunu uzun süre gündemde tutacak