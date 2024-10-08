Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımın yıldönümünde dünyanın dört bir yanında Filistin yanlısı etkinliklerde protestocular sokağa çıktı.

Protestolar, İsrail'in başlattığı soykırımın üstünden bir yıl geçmesinin ardından gerçekleşti. İsrail, Hamas'ın operasyonunu bahane ederek Gazze'ye saldırılara başladı. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bugüne İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaklaşık 17 bini bebek ve çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli hayatını kaybetti, 96 bin 844 kişi yaralandı.