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Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:18

Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği soykırımın yıldönümünde insanlıktan yana protestocular Filistin katliamını andı. Ancak her zaman ki gibi ikiyüzlü Batı dünyası göstericilere sert müdahalelerde bulundu. Siyonist İsrail yanlısı etkinliklere sesini çıkarmayan polisler, söz konusu Filistin olunca düşünce özgürlüğünü bir kenara bırakıp Filistin destekçileriyle çatışmaktan çekinmedi. İnfial yaratan görüntüler kameralara yansıdı.

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Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımın yıldönümünde dünyanın dört bir yanında Filistin yanlısı etkinliklerde protestocular sokağa çıktı.

Protestolar, İsrail'in başlattığı soykırımın üstünden bir yıl geçmesinin ardından gerçekleşti. İsrail, Hamas'ın operasyonunu bahane ederek Gazze'ye saldırılara başladı. Geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bugüne İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaklaşık 17 bini bebek ve çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 802 Filistinli hayatını kaybetti, 96 bin 844 kişi yaralandı.

Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

Görüntülerde, Batı Dünyasının önemli kentleri olan New York, Montreal, Londra ve Berlin'de polisin Filistin destekçilerine ağır müdahalede bulunduğu görüldü.

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Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

ÖZGÜRLÜĞÜN KALESİNDE RİYAKAR MÜDAHALE

İsrail karşıtı protestocular, pazartesi günü ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Halk Kütüphanesi'nin önünde yürüyüşlerini sürdürürken polis müdahalede bulundu.

Binlerce kişi Manhattan sokaklarını doldurdu. Ancak Filistin'deki katliamı kınayan düşüncelerini dile getirdikleri için polis tarafından gözaltına alındı.

Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

New York Post'un haberine göre, kent genelindeki protesto gösterilerinde en az altı kişi tutuklandı.

İsrail Demokratik Çoğunluğu'nun kurucu ortağı Todd Richman'ın, gösterici kalabalığı tarafından yuhalandığına dair haberler de yer aldı.

Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!

FİLİSTİN'E DESTEK BÜYÜYOR

ABD katliamı görmezden gelse de geçtiğimiz yıl Gazze'de yaşanan soykırım ve yıkımdan dolayı, ülkede haftalarca şu ana kadar görülmüş en büyük Filistin yanlısı gösteriler gerçekleşti. Amerika'da üniversite kampüslerinde kamplar dahi kuruldu.

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