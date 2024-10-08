Giriş Tarihi: 08.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
12:18
Avrupa’dan ikiyüzlü hamle: Düşünce özgürlüğünü hiçe saydılar!
İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği soykırımın yıldönümünde insanlıktan yana protestocular Filistin katliamını andı. Ancak her zaman ki gibi ikiyüzlü Batı dünyası göstericilere sert müdahalelerde bulundu. Siyonist İsrail yanlısı etkinliklere sesini çıkarmayan polisler, söz konusu Filistin olunca düşünce özgürlüğünü bir kenara bırakıp Filistin destekçileriyle çatışmaktan çekinmedi. İnfial yaratan görüntüler kameralara yansıdı.