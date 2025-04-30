Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
12:17
Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!
Geçtiğimiz günlerde İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmını etkileyen geniş çaplı bir enerji kesintisi yaşanmıştı. Elektriklerin gitmesiyle Avrupa karanlığa gömülmüştü. Her ne kadar arıza onarılıp hayat yeniden normale döndüyse de kesintiden etkilenen ülkelerde yaşayan insanlar saatlerce süren bir krizle karşı karşıya kaldı. Bu kişiler o süreçte nasıl hayatta kaldıklarını anlattı.