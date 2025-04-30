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Haberler Galeri Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 12:17

Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!

Geçtiğimiz günlerde İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmını etkileyen geniş çaplı bir enerji kesintisi yaşanmıştı. Elektriklerin gitmesiyle Avrupa karanlığa gömülmüştü. Her ne kadar arıza onarılıp hayat yeniden normale döndüyse de kesintiden etkilenen ülkelerde yaşayan insanlar saatlerce süren bir krizle karşı karşıya kaldı. Bu kişiler o süreçte nasıl hayatta kaldıklarını anlattı.

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Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!

İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan ve İber Yarımadası genelinde yaşayan 60 milyon kişinin hayatını dün sabah saatlerine kadar durma noktasına getiren büyük çaplı bir elektrik kesintisi yaşandı.

Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!

AVRUPA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ

Kesintinin yayılmasın ardından İspanya ve Portekiz'de hayat akışında ciddi aksaklıklar baş gösterdi. İşletmeler faaliyetini durdururken, binalarda asansörler çalışmadı. Tren ve metro hatlarına ilave olarak trafik ışık sistemlerinin de durmasıyla ulaşımda sıkıntılar oluştu, hava limanlarında seferler iptal edildi.

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Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!

İspanya ve Portekiz'i geniş ölçüde etkileyen ve Fransa'nın belirli bölgelerinde sorunlar ortaya çıkaran kesinti nedeniyle milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını karşılamaktan mahrum kaldı ve büyük kentler karanlığa gömüldü.

Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!

"ELEKTRİK KESİKKEN NASIL HAYATTA KALACAĞIM?"

İspanya ve Portekiz'de milyonlarca insan, "Elektrik kesik ve hiçbir şey çalışmıyor. Günü nasıl geçireceğim?" sorusunu sordu.

Avrupalılar nasıl hayatta kaldı? Elektrik kesintisi sırasında ihtiyacınız olan 5 şey!

BBC, gün boyu elektriksiz kalan insanlara hayatlarını nasıl sürdürdüklerini ve elektrik kesintisi nedeniyle hangi temel ihtiyaçlardan mahrum kaldıklarını sordu.