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Giriş Tarihi: 22.07.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 16:57

Avrupa’nın göbeğinde PKK alçaklığı! Paçavralarla Türkiye’ye saldırdılar!

Son dakika haberi: Avrupa'nın dört bir yanında yuvalanan PKK terör örgütü destekçileri, Türkiye'yi hedef alan eylemlerine devam ediyor. Bu kez İsviçre'de toplanan terör destekçileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın yüzüncü yıl dönümünde aşağılık bir gösteri gerçekleştirdi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütünün ambleminin olduğu paçavralarla İsviçre'nin Lozan kentinde toplanan on binlerce terörist Türkiye'nin bölünmesi çağrısında bulundu.

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Avrupa’nın göbeğinde PKK alçaklığı! Paçavralarla Türkiye’ye saldırdılar!

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak bilinen Lozan Antlaşması, 24 Temmuz 2023 tarihinde 100 yaşını dolduracak. Türkiye ile birlikte yedi ülkenin dahil olduğu Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Türkiye'nin sınırlarının belirlendiği anlaşma, bölgede bölücü bir devlet kurmak isteyenlerin önüne de set çekmişti.

Avrupa’nın göbeğinde PKK alçaklığı! Paçavralarla Türkiye’ye saldırdılar!

PKK YANDAŞLARINDAN ALÇAK EYLEM

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte hedeflerine ulaşamayan bölücü güçler, anlaşmanın 100. yıl dönümüne sayılı saatler kala alçak bir gösteriye imza attı. Lozan Antlaşması'na karşı faaliyetleriyle dikkat çeken terör örgütü PKK/YPG destekçileri, anlaşmanın imzalandığı İsviçre'nin Lozan kentinde toplandı.

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Avrupa’nın göbeğinde PKK alçaklığı! Paçavralarla Türkiye’ye saldırdılar!

Birçok yerde Lozan karşıtı eylemler gerçekleştiren terör destekçileri bu kez de ellerinde paçavralar ve terörelebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarıyla Lozan'da ortaya çıktı.

Avrupa’nın göbeğinde PKK alçaklığı! Paçavralarla Türkiye’ye saldırdılar!

BÖLÜNMÜŞ TÜRKİYE SLOGANLARI ATTILAR

Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüne iki gün kala, imzaların atıldığı kentte yaşanan olayda bir araya gelen PKK'lı teröristler Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan sloganlarla yürüdü.

Avrupa’nın göbeğinde PKK alçaklığı! Paçavralarla Türkiye’ye saldırdılar!

Lozan görüşmelerinin yapıldığı Beau-Rivage Palace binasının önünden başlayan yürüyüşte terör destekçileri, Türkiye'nin bölünmüş halde resmedildiği bir haritayı da açtı.

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