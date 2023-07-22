Giriş Tarihi: 22.07.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 16:57

Avrupa’nın göbeğinde PKK alçaklığı! Paçavralarla Türkiye’ye saldırdılar!

Son dakika haberi: Avrupa'nın dört bir yanında yuvalanan PKK terör örgütü destekçileri, Türkiye'yi hedef alan eylemlerine devam ediyor. Bu kez İsviçre'de toplanan terör destekçileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anlaşması olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın yüzüncü yıl dönümünde aşağılık bir gösteri gerçekleştirdi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütünün ambleminin olduğu paçavralarla İsviçre'nin Lozan kentinde toplanan on binlerce terörist Türkiye'nin bölünmesi çağrısında bulundu.