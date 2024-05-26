Giriş Tarihi: 26.05.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
07:45
Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada
Türkiye, Ortadoğu'da istikrarın anahtarı olarak Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin sona ermesine, bunun için de Filistin'in devlet olarak tanınması ve iki devletli çözüme gidilmesi gerektiğini vurguluyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için tüm diplomatik ve hukuki kanalları işleten Ankara'nın çabaları Avrupa nezdinde de karşılık buluyor.