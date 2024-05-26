Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada

Yaklaşık son bir aylık süre zarfında Barbados, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Bahamalar resmi olarak Filistin devletini tanıdı, İspanya, Norveç ve İrlanda da tanıyacağını açıkladı. Türkiye, her vesileyle henüz Filistin devletini tanımayan ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyor.



