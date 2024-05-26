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Haberler Galeri Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada
Giriş Tarihi: 26.05.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 07:45

Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada

Türkiye, Ortadoğu'da istikrarın anahtarı olarak Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin sona ermesine, bunun için de Filistin'in devlet olarak tanınması ve iki devletli çözüme gidilmesi gerektiğini vurguluyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için tüm diplomatik ve hukuki kanalları işleten Ankara'nın çabaları Avrupa nezdinde de karşılık buluyor.

Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada

Yaklaşık son bir aylık süre zarfında Barbados, Trinidad ve Tobago, Jamaika, Bahamalar resmi olarak Filistin devletini tanıdı, İspanya, Norveç ve İrlanda da tanıyacağını açıkladı. Türkiye, her vesileyle henüz Filistin devletini tanımayan ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyor.

Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada

Bugün Norveç ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Brüksel'de "Filistin'in Tanınması Meselesi Dahil İki Devletli Çözümün Uygulanması" konusuna odaklanılacak Bakanlar düzeyindeki toplantıda Türkiye'yi Bakan Fidan temsil ediyor.

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Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada

İki devletli çözüme verilen güçlü desteğin vurgulanması açısından uygun bir platform oluşturan toplantı, 29 Nisan tarihinde Riyad'da düzenlenen Bakanlar toplantısının takibi kapsamında düzenleniyor.

Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada

Toplantıda, İsrail-Filistin meselesine siyasi çözüm bulunmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin teşkiline yönelik çabalar ele alınacak.

Avrupa’nın kalbinde Filistin rüzgarı! Brüksel’de iki devletli çözüm masada

FİLİSTİN İLE İNTERAKTİF DİYALOG

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Filistin'e yönelik yardımlarını sürdüren uluslararası partnerlerin Filistin Başbakanı'yla bir araya geleceği "Uluslararası Partnerler Toplantısı"na katılacak.

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