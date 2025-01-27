Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
16:17
Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!
Batı'nın her seferinde ifade özgürlüğüne savunması ancak söz konusu İsrail olunca üç maymunu oynaması artık şaşırılacak bir konu olmaktan çıktı. Avrupa'nın işine gelen her şey yasal ancak hoşlarına gitmeyen her şey yasa dışı oluyor. Bunun bir örneği tutuklanan Filistinli bir gazeteciyle birlikte yine gözler önüne serildi. Ali Abunimah Gazze yanlısı tutumu nedeniyle İsviçre polisi tarafından gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler uzmanları ve insan hakları grupları yaşananlara sert tepki gösterdi.