Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!

BM UZMANLARINDAN İSVİÇRE'YE TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları Abunimah'ın İsviçre'de tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

BM'nin düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportörü Irene Khan, tutuklamayı "şok edici bir haber" olarak nitelendirdi ve X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Abunimah'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.