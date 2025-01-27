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Haberler Galeri Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 16:17

Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!

Batı'nın her seferinde ifade özgürlüğüne savunması ancak söz konusu İsrail olunca üç maymunu oynaması artık şaşırılacak bir konu olmaktan çıktı. Avrupa'nın işine gelen her şey yasal ancak hoşlarına gitmeyen her şey yasa dışı oluyor. Bunun bir örneği tutuklanan Filistinli bir gazeteciyle birlikte yine gözler önüne serildi. Ali Abunimah Gazze yanlısı tutumu nedeniyle İsviçre polisi tarafından gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler uzmanları ve insan hakları grupları yaşananlara sert tepki gösterdi.

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Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!

Bağımsız internet sitesi Electronic Intifada'nın (EI) kurucusu ve yöneticisi Filistinli gazeteci Ali Abunimah, cumartesi günü İsviçre'de tutuklandı.

Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!

KONUŞMA ETKİNLİĞİ ÖNCESİ TUTUKLAMA

Electronic Intifada yaptığı açıklamada, Abunimah'ın tutuklanmasının İsviçre'ye konuşma etkinliği için gelmesinden bir gün sonra gerçekleştiğini belirtti. Abunimah'ın, cumartesi öğleden sonra Zürih'te düzenlenecek bir konuşma etkinliğinin öncesinde tutuklandığı bildirildi.

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Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!

BM UZMANLARINDAN İSVİÇRE'YE TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları Abunimah'ın İsviçre'de tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

BM'nin düşünce ve ifade özgürlüğü özel raportörü Irene Khan, tutuklamayı "şok edici bir haber" olarak nitelendirdi ve X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Abunimah'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!

"AVRUPA'DA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İKLİMİ GİDEREK DAHA ZEHİRLİ HALE GELİYOR"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese "Avrupa'da ifade özgürlüğünü çevreleyen iklim giderek daha zehirli hale geliyor ve hepimiz endişelenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

İsviçre İnsan Hakları Eylem Grubu, pazar günü Abunimah'ın serbest bırakılması için bir imza kampanyası başlattı.

Avrupa’nın merkezinde ifade özgürlüğüne darbe: İsviçre Filistinli gazeteciyi tutukladı!

ÇOK SAYIDA GAZETECİ AVRUPA'DA TUTUKLU

Tutuklamayı Batılı hükümetlerin Filistin yanlısı ifadelere karşı artan tepkisi olarak niteleyen internet sitesi, geçen yıl İngiltere'de de çok sayıda aktivist ve gazetecinin "terörle mücadele" yetkileri kullanılarak tutuklandığını hatırlattı.

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