Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:55
Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
12:55
Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...
Erken yaşlarda yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga kehanetleri ile büyük üne kavuştu. Putin'in Devlet Başkanı olmasından 11 Eylül'e kadar çok sayıda güncel olayı bilen Baba Vanga'nın 2024 kehaneti gündem oldu. 2024 yılında dünyanın çok büyük bir değişime gireceğini iddia eden Baba Vanga, Trump'ın hastalığından Putin'e suikasta kadar çok sayıda kehanette bulundu.