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Haberler Galeri Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...
Giriş Tarihi: 24.11.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 12:55

Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...

Erken yaşlarda yıldırım çarpması sonucu gözlerini kaybeden Baba Vanga kehanetleri ile büyük üne kavuştu. Putin'in Devlet Başkanı olmasından 11 Eylül'e kadar çok sayıda güncel olayı bilen Baba Vanga'nın 2024 kehaneti gündem oldu. 2024 yılında dünyanın çok büyük bir değişime gireceğini iddia eden Baba Vanga, Trump'ın hastalığından Putin'e suikasta kadar çok sayıda kehanette bulundu.

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...

Son yılların en bilinen kahinlerinden biri olan Baba Vanga'nın 2024 yılı ile ilgili kehanetleri gündemde... 2023 yılında sık sık söz edilen Güneş patlamalarını da tahmin eden Baba Vanga'nın kehaneti dikkatleri çekti.

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...

Baba Vanga 2024 yılında dünyanın çok büyük bir dönüşüme gireceğini belirtti.

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Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...

İki büyük bilimsel gelişme ile dünyanın gidişatının sonsuza kadar değişeceğini iddia eden Baba Vanga, kansere çare bulunabileceğini belirtti.

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...

Ayrıca AIDS'in de kökünün kazınacağını ileri sürdü.

Baba Vanga’nın 2024 kehanetleri gündeme bomba gibi düştü: Sonsuza kadar değişecek...

2024 için bir başka kehaneti ise 'yağ çağı'nın sona erecek olması... Baba Vanga'nın yağ çağı olarak nitelediği sözün ise petrol olabileceği ileri sürüldü. 2024 yılında yenilenebilir enerjiye ağırlık verileceği iddia edildi.

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