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Haberler Galeri Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye'den Yavru Vatan'a dev eserler...
Giriş Tarihi: 03.05.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:39

Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye'den Yavru Vatan'a dev eserler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi külliyenin görüntülerini "Sağlam Devlet Saygın Gelecek" sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açıyoruz" dedi.

Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye’den Yavru Vatan’a dev eserler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 639 bin 475 metrekarelik alanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Projesi hayata geçirildi.

Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye’den Yavru Vatan’a dev eserler...

Projenin ilk etabında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları inşa edildi. Tamamlanan binaların resmi açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Külliyenin görüntülerini "Sağlam Devlet Saygın Gelecek" sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açıyoruz" dedi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı

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Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye’den Yavru Vatan’a dev eserler...

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI

Yapımı tamamlanan 25 bin 210 metrekarelik KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında, Cumhurbaşkanlığı makamı, 600 kişilik 2 konferans salonu, 400 kişilik kabul resepsiyon salonu, heyet toplantı salonu, 52 çalışma ofisi, 10 toplantı salonu, kafeterya ve yemekhane ile 109 araçlık otopark bulunuyor.

Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye’den Yavru Vatan’a dev eserler...

CUMHURİYET MECLİS BİNASI

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor.

Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye’den Yavru Vatan’a dev eserler...

Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.