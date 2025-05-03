Giriş Tarihi: 03.05.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
15:39
Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye'den Yavru Vatan'a dev eserler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirdi. Açılış öncesi külliyenin görüntülerini "Sağlam Devlet Saygın Gelecek" sloganıyla sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Kıbrıs'ımıza imza bir eseri daha kazandırıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açıyoruz" dedi.