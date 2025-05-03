Bağımsızlığının, özgürlüğünün ve güçlü devlet olduğunun simgesi! Türkiye’den Yavru Vatan’a dev eserler...

Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.