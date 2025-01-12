Giriş Tarihi: 12.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
13:19
Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakan Fidan toplantıda yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.