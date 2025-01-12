Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

"DENGELEYİCİ BİR GÜÇ OLARAK HAREKET ETMELİYİZ"

Bakan Fidan, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz" dedi.