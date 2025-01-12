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Haberler Galeri Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Giriş Tarihi: 12.01.2025 13:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 13:19

Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da düzenlenen Suriye konulu toplantıya katıldı. Bakan Fidan toplantıda yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Fidan, "Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

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Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi'nden Suudi Arabistan, Suriye, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlarının katılımı ile Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katıldı.

Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Fidan, Suudi Arabistan'daki Suriye konulu toplantıda, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği, tüm çabalarımızı üzerine inşa ettiğimiz temel ilkeler olmaya devam etmektedir" dedi.

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Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

"DENGELEYİCİ BİR GÜÇ OLARAK HAREKET ETMELİYİZ"

Bakan Fidan, "Bu kritik dönemde, uluslararası toplumun beklentileri ile Suriye'deki yeni yönetimin karşılaştığı gerçekler arasında dikkatli bir denge kurarak dengeleyici bir güç olarak hareket etmeliyiz" dedi.

Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütü Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir.

Bakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Türkiye olarak, Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

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