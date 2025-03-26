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Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 13:33

Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyareti, Yunanistan'ın gündemine oturdu. ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşen, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere dair önemli konuların ele alındığı görüşme Yunan lobinde panik yarattı. Yunan basını, Türkiye'nin F-35 ve S-400 konularında Trump'a yapılan çağrıyı duyurdu.

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Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. Bakan Fidan ve Rubio'nun görüşmesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı. Her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açıkça ortaya koyduğu aktarılırken iki taraf arasında mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağı da belirtildi.

Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!

YUNANİSTAN YAKIN TAKİPTE

Rusya-Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ele alındığını bildiren kaynaklar, Türkiye'nin ABD'nin bu konuda ortaya koyduğu çabaları desteklediğini belirtti. Kaynaklar, görüşmede önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin ele alındığını, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin görüşüldüğünü ve Bosna-Hersek'in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altının çizildiğini ifade etti.

Sadece ikili ilişkiler açısından değil, küresel siyaset için de önemli sonuçlar doğuracak olan bu görüşme, özellikle Yunanistan tarafından yakından takip edildi. Yunan basını, görüşmenin ayrıntılarını manşete taşırken Türkiye'nin F-35 alımına ilişkin ihtimalleri Kathimerini gazetesi gündeme taşıdı.

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Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!

F-35 KONUSU MERCEK ALTINDA

Yunan gazete görüşmeyi, "Belirsizlik devam ediyor: Ankara'nın F-35 süreci" başlığıyla manşete taşıdı. Haberde "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rubio ile F 35 konusunu ve CAATSA yaptırımlarını tekrar gündeme getirdi." ifadeleri yer aldı.

Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!

"TÜRKİYE'YE ENGEL OLUN"

Yunan gazetenin bir başka haberinde ise, Amerikan Helenik Enstitüsü'nün (AHI) "Türkiye ricası" konu edildi. Türkiye'nin F-35 konusunda ABD ile anlaşmaya varma konusunu korkuyla takip eden kurumların başında gelen AHI, "Türkiye'ye engel olun" çağrısında bulundu. Habere göre AHI, Trump'a gönderdiği bir mektupla, CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programı ve S-400'ler konusunu gündeme geldi.

Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!

Mektupta, Ankara'nın S-400 Rus hava savunma sistemini terk etmesi durumunda bile Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine kesin bir dille karşı çıkıldığı ifadeleri yer aldı.

AHI'nin gönderdiği mektupta yer alan üç "talep" ise şöyle: