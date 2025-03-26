Giriş Tarihi: 26.03.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
13:33
Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyareti, Yunanistan'ın gündemine oturdu. ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşen, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere dair önemli konuların ele alındığı görüşme Yunan lobinde panik yarattı. Yunan basını, Türkiye'nin F-35 ve S-400 konularında Trump'a yapılan çağrıyı duyurdu.