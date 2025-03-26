Bakan Fidan’ın ABD ziyareti Yunanistan’da panik yarattı! Lobicilerden Trump’a mektup: Türkiye’ye engel olun!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. Bakan Fidan ve Rubio'nun görüşmesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı. Her iki tarafın da savunma sanayi alanındaki işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açıkça ortaya koyduğu aktarılırken iki taraf arasında mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler yapılacağı da belirtildi.