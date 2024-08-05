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Giriş Tarihi: 05.08.2024 13:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:06

Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Sokaklar karıştı, çok sayıda ölü var: Başbakan Hasina istifa etti

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te "kamuda kontenjan"a tepkiyle başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Şu ana kadar olaylarda 10 bine yakın kişi gözaltına alınırken, prostestocuların Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi. Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçtiği belirtildi. İşte detaylar...

AA
Bangladeş’te ortalık yangın yeri! Sokaklar karıştı, çok sayıda ölü var: Başbakan Hasina istifa etti

Son dakika haberleri: Bangladeş'te kamuda işe giriş pozisyonlarının yüzde 56'sı belirli demografik gruplar ve sınıflar için ayrılırken bunun yüzde 30'u, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerini kapsıyordu. Protestolar nedeniyle bu kontenjanlar 2018'de kaldırıldı.

Yüksek Mahkemenin haziranda kontenjan sisteminin yeniden uygulanması yönünde karar alması, protestoların temmuzda yeniden başlamasının çıkış noktası oldu.

Bangladeş’te ortalık yangın yeri! Sokaklar karıştı, çok sayıda ölü var: Başbakan Hasina istifa etti

PANKART VE BAYRAKLARLA GÖSTERİ DÜZENLENDİ

Dakka Üniversitesi öğrencileri, 15 Temmuz'da kontenjan kararında reforma gidilmesi için pankart ve bayraklarla gösteri düzenlemeye başladı.

Üniversitedeki gösterilerde arbede çıkması ve polisin müdahalesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 250 öğrenci yaralandı. Bunun üzerine ülkedeki tüm üniversiteler süresiz kapatıldı ancak öğrenciler, bu karara rağmen okulları terk etmeyi reddetti.

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Bangladeş’te ortalık yangın yeri! Sokaklar karıştı, çok sayıda ölü var: Başbakan Hasina istifa etti

18 TEMMUZ'DA "HAYATI DURDURMA" EYLEMİ BAŞLADI

Protestocu öğrenciler, liyakate dayalı sistem talebiyle gösterilerini sürdürürken 18 Temmuz'da ülke genelinde "hayatı durdurma eylemi" başlattı.

Temmuz ortasında gösterilerde ölü sayısı 45'e, yaralı sayısı 2 bine yükselirken muhalefete ve vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.

Bangladeş’te ortalık yangın yeri! Sokaklar karıştı, çok sayıda ölü var: Başbakan Hasina istifa etti

İNTERNET HİZMETİ ENGELLENDİ, METRO VE TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Bu arada aynı gün ülke genelinde internet hizmeti engellendi, metro ve tren seferleri süresiz askıya alındı. Göstericiler, devlet yayın kuruluşu BTV'nin binasını ateşe verdi.

Hükümet, 19 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı ilan ederek durumu kontrol altına alması için orduya talimat verdi. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Şiddet olayları sürerken iktidardaki Avami Birliği Partisi, kontenjanın yüzde 30'dan 20'ye düşürülmesini teklif etti.

Bangladeş’te ortalık yangın yeri! Sokaklar karıştı, çok sayıda ölü var: Başbakan Hasina istifa etti

KONTENJAN KARARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz'da gösterilerin fitilini ateşleyen kararında değişikliğe gitti.

Mahkeme, Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda kontenjan oranını yüzde 30'dan yüzde 5'e çekti, toplam kontenjanın yüzde 2'sinin etnik azınlık ve engelli bireylere, yüzde 93'ünün ise liyakate dayalı şekilde tahsis edilmesini kararlaştırdı.

Bangladeş Başbakanı Hasina, 23 Temmuz'da protestolarda yaşanan şiddet olaylarına ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisinin neden olduğunu savundu.

Bangladeş hükümeti, 24 Temmuz'da mahkemenin kararına uyacağını açıkladı ancak bu da tansiyonun düşmesini engelleyemedi. Askerlerin kontrolü altında sokağa çıkma yasağı kısmen uygulanmaya devam etti.

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