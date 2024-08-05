Giriş Tarihi: 05.08.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
13:06
Bangladeş'te ortalık yangın yeri! Sokaklar karıştı, çok sayıda ölü var: Başbakan Hasina istifa etti
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te "kamuda kontenjan"a tepkiyle başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Şu ana kadar olaylarda 10 bine yakın kişi gözaltına alınırken, prostestocuların Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastığı bildirildi. Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçtiği belirtildi. İşte detaylar...