Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze ateşkesinin bu sabah itibarıyla yürürlüğe girmesi ve birkaç saat sonra rehinelerin serbest bırakılması bekleniyordu. Bu durum, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren 15 aylık savaşın olası bir şekilde sona ermesinin yolunu açıyordu.