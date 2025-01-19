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Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:59

Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce Filistinli katledildi. Soykırım aylarca devam etti. Katar gibi arabulucu devletler kanın durması için çabalarken, Siyonist rejimin katil lideri Netanyahu ateşkes müzakerelerinden uzak durdu ve çeşitli bahanelerle savaşa devam etti. Yakın zamanda barışa dair yeni bir umut doğmuştu. Birkaç gün önce Hamas ve İsrail bir ateşkes mutabakatına varmıştı. Bugün de anlaşmanın yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak Tel Aviv ateşkesin önüne engel koydu.

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Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze ateşkesinin bu sabah itibarıyla yürürlüğe girmesi ve birkaç saat sonra rehinelerin serbest bırakılması bekleniyordu. Bu durum, Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren 15 aylık savaşın olası bir şekilde sona ermesinin yolunu açıyordu.

Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum

ATEŞKES İÇİN AYLARCA ÇABA GÖSTERİLDİ

Ateşkes anlaşması, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda aylarca süren ara müzakerelerin ardından geldi ve ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının hemen öncesine denk geldi.

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Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum

REHİNE ESİR ANLAŞMASI

Üç aşamalı ateşkes, anlaşma maddelerine bugün yürürlüğe girdi. Altı hafta sürecek ilk etapta, rehin tutulan 98 kişiden 33'ünün serbest bırakılması ve karşılığında yaklaşık 2 bin Filistinli tutuklu serbest bırakılması öngörülüyordu.

Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum

Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla, üç İsrailli kadın rehinenin bugün öğleden sonra serbest bırakılması bekleniyordu. Her birine karşılık 30 Filistinli mahkum serbest bırakılacaktı.

Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum

BARIŞA NETANYAHU ENGELİ

Ancak yakın zamanda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmayı çıkmaza soktu. Netanyahu, Hamas'ın bugün serbest bırakmayı planladığı rehinelerin listesinin henüz İsrail'e ulaşmadığını iddia etti ve bu nedenle ateşkesin başlamasının gecikeceğini bildirdi.

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