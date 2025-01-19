Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
09:59
Barışın önünde Netanyahu engeli: Siyonist Lider anlaşmayı çıkmaza sokuyor! Gazze ateşkesinde son durum
İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce Filistinli katledildi. Soykırım aylarca devam etti. Katar gibi arabulucu devletler kanın durması için çabalarken, Siyonist rejimin katil lideri Netanyahu ateşkes müzakerelerinden uzak durdu ve çeşitli bahanelerle savaşa devam etti. Yakın zamanda barışa dair yeni bir umut doğmuştu. Birkaç gün önce Hamas ve İsrail bir ateşkes mutabakatına varmıştı. Bugün de anlaşmanın yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak Tel Aviv ateşkesin önüne engel koydu.