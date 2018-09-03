Başkan Erdoğan 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış törenine katıldı

80 ülkeden 3 bin sporcu katılacak

Kırgızistan, oyunların ilkini 2014'te, ikincisini 2016'da düzenledi.

Mangala, kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 spor dalında yarışmaların düzenleneceği oyunlara, 80 ülkeden 3 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Yarından itibaren Çolpon Ata şehrinde dört ayrı mevkide yapılacak mücadelelerde 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz olmak üzere toplam 594 madalya dağıtılacak.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları ile Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği oyunların ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA).

Anadolu Ajansı ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun da medya ortağı olduğu 3. Dünya Göçebe Oyunları 8 Eylül'de sona erecek.