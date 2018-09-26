Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diğer ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York'ta birçok ülkeden liderle bir araya geldi. İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği;. Belçika Başbakanı Charles Michel. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe.