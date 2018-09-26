Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York'ta birçok ülkeden liderle bir araya geldi.

İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği;.