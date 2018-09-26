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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan , diğer ülke liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 26.09.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 09:57
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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

Başkan Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York'ta birçok ülkeden liderle bir araya geldi.

İşte Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği;.

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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

Belçika Başbakanı Charles Michel.

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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani.

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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

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Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.
Başkan Erdoğan liderleri kabul etti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe.

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