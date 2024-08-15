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Haberler Galeri Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak
Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:02

Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımların ele alındığı görüşme uluslararası basında geniş yer buldu. Fransız basını, iki liderin görüşmede 7 Ekim'den bu yana Batı'nın Gazze'de olanlara yönelik sessizliğini ele aldığına dikkat çekti. İngiliz ve İsrail medyası ise "Erdoğan Filistin lideri Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e baskıyı artıracağını söyledi" ifadelerine verdi. İşte Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesine dair dünya basınında yer alan manşetler…

Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

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Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak

"TÜRKİYE FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASINA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEK"

Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak

"BATI'NIN SESSİZ KALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini söyledi.

Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak

Erdoğan, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail'e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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