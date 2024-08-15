Giriş Tarihi: 15.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
11:02
Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesi dünya basınında: İsrail’e yönelik küresel baskıyı artıracak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımların ele alındığı görüşme uluslararası basında geniş yer buldu. Fransız basını, iki liderin görüşmede 7 Ekim'den bu yana Batı'nın Gazze'de olanlara yönelik sessizliğini ele aldığına dikkat çekti. İngiliz ve İsrail medyası ise "Erdoğan Filistin lideri Abbas'a Türkiye'nin İsrail'e baskıyı artıracağını söyledi" ifadelerine verdi. İşte Başkan Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesine dair dünya basınında yer alan manşetler…