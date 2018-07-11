Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. NATO Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. NATO Karargahı'nın girişinde bulunan Agora alanında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde liderler için resmi karşılama töreni yapıldı. NATO Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. NATO Karargahı'nın girişinde bulunan Agora alanında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde liderler için resmi karşılama töreni yapıldı. Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu NATO'ya üye ülkelerin liderleriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan, Trump ile bir süre sohbet etti Daha sonra Stoltenberg eşliğinde 29 ülkenin lideri, NATO'nun tarihi ve faaliyetlerinin anlatıldığı sergiyi gezdi.