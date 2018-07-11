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Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...

Giriş Tarihi: 11.07.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 18:54
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Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.

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Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

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Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Karargahı'nın girişinde bulunan Agora alanında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde liderler için resmi karşılama töreni yapıldı.

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Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Zirvesi, 29 ülkenin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

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  • 80
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Karargahı'nın girişinde bulunan Agora alanında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğinde liderler için resmi karşılama töreni yapıldı.

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Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Stoltenberg, Başkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 'ya üye ülkelerin liderleriyle tek tek tokalaştı.

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Başkan Erdoğan'ın da katıldığı zirvesinden ilk kareler...
Başkan Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesinden ilk kareler...

Erdoğan, Trump ile bir süre sohbet etti

Daha sonra Stoltenberg eşliğinde 29 ülkenin lideri, 'nun tarihi ve faaliyetlerinin anlatıldığı sergiyi gezdi.

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