Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
10:04
Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: “Büyük anlaşma imzalandı!”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya ziyaretinin ikinci turunda Endonezya'ya seyahat gerçekleştirdi. Resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra 64 maddelik ortak beyan paylaştı. İşte o görüşme dünya basınına bomba gibi düştü. Verilen mesajlar ve iki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmalar özellikle Batı medyasında geniş yankı uyandırdı.