Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: “Büyük anlaşma imzalandı!”

Haberde, "Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman çoğunluklu ülkeler arasındaki ticaret ve savunma ilişkilerini artırmak için çarşamba günü bir dizi anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalar arasında, başkent Cakarta'ya 69 adet Türk SİHA'ları teslimatı da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.