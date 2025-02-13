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Giriş Tarihi: 13.02.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:04

Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: “Büyük anlaşma imzalandı!”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya ziyaretinin ikinci turunda Endonezya'ya seyahat gerçekleştirdi. Resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider daha sonra 64 maddelik ortak beyan paylaştı. İşte o görüşme dünya basınına bomba gibi düştü. Verilen mesajlar ve iki ülke arasında imzalanan askeri anlaşmalar özellikle Batı medyasında geniş yankı uyandırdı.

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Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: Büyük anlaşma imzalandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Endonezya'yı ziyaret etti. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile görüşme gerçekleştiren Başkan Erdoğan bir dizi anlaşmaya imza attı. Ziyaret kapsamında imzalanan askeri anlaşmalar dünya basınında gündem oldu.

Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: Büyük anlaşma imzalandı!

ABD merkezli Washington Post (WP), "Endonezya ve Türkiye liderleri savunma ve ekonomik ilişkiler konusunda görüştü" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer verdi. Haberde, her iki ülkenin ekonomik ve savunma ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan çabalarına vurgu yapıldı.

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Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: Büyük anlaşma imzalandı!

WP ayrıca, her iki liderin Filistin meselesine değindiğini ve iki devletli çözüm konusunda mutabık olduklarından bahsetti.

Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: Büyük anlaşma imzalandı!

Fransa merkezli France 24, "Endonezya'dan Prabowo ve Türkiye'den Erdoğan ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştı" başlıklı manşetinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara dikkat çekti.

Başkan Erdoğan’ın Endonezya ziyareti dünya gündeminde: Büyük anlaşma imzalandı!

Haberde, "Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman çoğunluklu ülkeler arasındaki ticaret ve savunma ilişkilerini artırmak için çarşamba günü bir dizi anlaşma imzaladı. Bu anlaşmalar arasında, başkent Cakarta'ya 69 adet Türk SİHA'ları teslimatı da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

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