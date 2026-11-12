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Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 15:05
Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de yaşananları "soykırım ve çevre kıyımı" olarak nitelendirdiği açıklamaları uluslararası medyada geniş yankı buldu. Dünya basını, İsrail'in Gazze'de neden olduğu yıkıma dikkat çeken bu çıkışı COP31'in öne çıkan mesajları arasında gösterdi.