Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

ALMAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN İKLİM MESAJLARINI ÖNE ÇIKARDI

Alman haber sitesi Tagesschau, Antalya'daki zirvede çok sayıda devlet ve hükümet başkanının daha güçlü iklim politikaları çağrısında bulunduğunu aktarırken, Başkan Erdoğan'ın küresel ısınmayla mücadelede bir dönüm noktası oluşturulması gerektiği yönündeki mesajına dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın, "Önümüzde iki seçenek var. Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik." sözlerini aktaran Tagesschau, yaklaşık 70 devlet ve hükümet başkanının zirvedeki konuşmaları takip ettiğini bildirdi.