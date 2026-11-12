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Giriş Tarihi: 12.11.2026 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.11.2026 15:05

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de yaşananları "soykırım ve çevre kıyımı" olarak nitelendirdiği açıklamaları uluslararası medyada geniş yankı buldu. Dünya basını, İsrail'in Gazze'de neden olduğu yıkıma dikkat çeken bu çıkışı COP31'in öne çıkan mesajları arasında gösterdi.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nin açılışında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iklim krizinin yanı sıra Gazze'de yaşanan insani ve çevresel felakete dikkat çekti.

Gazze'de yalnızca insanların değil, doğanın da hedef alındığını vurgulayan Başkan Erdoğan, asırlık zeytin ağaçlarının kesildiğini, toprağın ve su kaynaklarının kirletildiğini, şehirlerin enkaza dönüştürüldüğünü belirtti.

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

Başkan Erdoğan, "Gazze'de sadece bir soykırım değil, bir çevre kıyımı yaşanmıştır. Gazze'de asırlık zeytin ağaçları kesildi. Biz bugün zeytin ağacı diktik." ifadeleriyle İsrail'in yol açtığı yıkıma tepki gösterdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen Başkan Erdoğan, bölgeye konteyner gönderme girişimlerinin engellendiğini hatırlattı. Şiddetli yağışlar nedeniyle Filistinlilerin sığındığı çadırların sular altında kaldığını belirten Başkan Erdoğan, yaşananların karşısında sessiz kalanların da sorumluluk taşıdığını vurguladı.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

CNN BREZİLYA: ERDOĞAN'IN KONUŞMASI ZİRVEYE DAMGA VURDU

CNN Brezilya'nın Hora H programında yapılan değerlendirmede, COP31'in ilk gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın konuşmalarının öne çıktığı belirtildi.

İki liderin açıklamalarının günün en güçlü konuşmaları arasında gösterildiği analizde, zengin ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği mesajı öne çıkarıldı.

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Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

Haberde ayrıca Başkan Erdoğan ve Lula'nın, Ukrayna ve İran'daki çatışmaların ve enerji krizinin iklim eylemlerini ertelemek için gerekçe gösterilemeyeceği konusunda benzer bir yaklaşım sergilediği aktarıldı. İki liderin küresel sorunlarla mücadelede çok taraflı iş birliğini savunduğu kaydedildi.

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

AP: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GAZZE'DEKİ YIKIMIN DÜNYA GÜNDEMİNE TAŞINMASI ÇAĞRISI

Associated Press (AP), Başkan Erdoğan'ın dünya liderlerine Gazze'deki İsrail saldırılarının çevresel sonuçlarını da tanıma çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında Gazze'deki yıkımın yalnızca insani değil, aynı zamanda ekolojik bir felaket olduğuna dikkat çektiği ve açıklamalarının salondaki liderler ile iklim temsilcileri tarafından alkışlandığı aktarıldı.

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

AP, İsrail'in saldırılarının Gazze'nin büyük bölümünü harabeye çevirdiğini ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını hatırlatarak Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açık eleştirilerine geniş yer verdi.

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

ALMAN BASINI BAŞKAN ERDOĞAN'IN İKLİM MESAJLARINI ÖNE ÇIKARDI

Alman haber sitesi Tagesschau, Antalya'daki zirvede çok sayıda devlet ve hükümet başkanının daha güçlü iklim politikaları çağrısında bulunduğunu aktarırken, Başkan Erdoğan'ın küresel ısınmayla mücadelede bir dönüm noktası oluşturulması gerektiği yönündeki mesajına dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın, "Önümüzde iki seçenek var. Ya zorluklara bakıp şikayet edeceğiz ya da umuda sarılıp harekete geçeceğiz. Biz karanlığa yumruk sallamak yerine mum yakmayı tercih ettik." sözlerini aktaran Tagesschau, yaklaşık 70 devlet ve hükümet başkanının zirvedeki konuşmaları takip ettiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

Alman haber kanalı N-TV de Başkan Erdoğan'ın iklim krizine karşı daha kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladığını belirtti. Haberde, iklim değişikliğine en az katkıda bulunan ülkelerin en ağır bedelleri ödediğine ilişkin değerlendirmesiyle birlikte Gazze'deki çevresel yıkıma yönelik açıklamalarına yer verildi.

N-TV, Başkan Erdoğan'ın İsrail'in uyguladığı tecrit politikasına son verilmesi ve insani yardımların bölgeye girişine derhal izin verilmesi çağrısını da öne çıkardı.

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

THE NEW ARAB: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

The New Arab, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 kapsamında yaptığı konuşmada İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "çevre kıyımı" olarak nitelendirdiğini duyurdu.

Haberde, Başkan Erdoğan'ın Filistinlilerin içinde bulunduğu ağır koşulları dünya liderlerinin dikkatine sunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istediği belirtildi.

Başkan Erdoğan’ın Gazze vurgusu dünyada ses getirdi: COP31’in öne çıkan konuşmalarından biri oldu

Özellikle son günlerde etkili olan yağışların yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma koşullarını daha da ağırlaştırdığına dikkat çekilen haberde, Başkan Erdoğan'ın uluslararası topluma yönelik sorumluluk çağrısı aktarıldı.

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