Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Asya ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Gazzelileri vatanlarından sürme planı insanlık dışı. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.