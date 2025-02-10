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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:43

Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ele geçirme ve bölge sakinlerini sürgün etme önerisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağır eleştirilere tutuldu. Yeni Washington yönetiminin teklifine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez" sözleri dünya medyasına damga vurdu. Özellikle İsrail basınının Başkan Erdoğan'a geniş yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.

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Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Asya ziyareti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze açıklamalarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Gazzelileri vatanlarından sürme planı insanlık dışı. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetiminin Gazze'yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor

İşte bu sözler Dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Batı medyasından Çin medyasına kadar birçok farklı haber kuruluşu Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşunu manşetine taşıdı. Özellikle İsrail medyası Başkan Erdoğan'ın tavrına genişçe yer verdi.

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Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor

ABD merkezli Barron's, Başkan Erdoğan'ın "Filistinlileri Gazze'den Çıkarma Gücü Kimsede Yok" sözlerini manşete taşıdı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın Trump'ın planını reddettiği vurgulandı.

Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor

Barron's, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazzelileri savaştan harap olmuş topraklarından çıkarma yetkisinin olmadığını belirtti ve Filistinlileri sınır dışı edip ABD'nin kontrolü ele geçirme planını reddetti." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor

İngiltere merkezli Middle East Eye (MME), "Erdoğan, Trump'ın Gazze planını Siyonist destekli ve beyhude olarak nitelendirdi" başlıklı habere imza attı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu geniş yer tuttu.

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