Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
09:43
Başkan Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında! İsrail medyası bunu konuşuyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ele geçirme ve bölge sakinlerini sürgün etme önerisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağır eleştirilere tutuldu. Yeni Washington yönetiminin teklifine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın "Gazzelileri vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez" sözleri dünya medyasına damga vurdu. Özellikle İsrail basınının Başkan Erdoğan'a geniş yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.