Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de önemli açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 'Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız." diye konuştu.