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Giriş Tarihi: 20.07.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 13:48

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de gerçekleştirilen tarihi törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında yankılandı. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın verdiği Yavru Vatan mesajları Yunan gündemine ilk sıradan giriş yaptı.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de önemli açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, "Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. 'Müzakerelere, yıllar önce İsviçre'de bıraktığımız yerden devam edelim' demenin kimseye faydası yoktur. Bakın biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız." diye konuştu.

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

Türkiye'nin Yavru Vatan ile "tek yüreğiz tek bilek" olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan basınına damga vurdu.

Yunan Protothema gazetesi, bir kez daha provokatif bir manşet kullandı. "Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtmayı sürdürüyor" başlıklı haberinde Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın "Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın akla ziyan açıklamaları ile ilgili Ada'nın güneyinde şımarık bir yönetim var. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim" ifadelerini hatırlatan gazete, bu sözlerin "saldırı" olduğunu öne sürdü.

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Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

Insider Greece, "Erdoğan işgal edilen topraklarda provokasyonu sürdürüyor" ifadelerini kullandığı haberinde saldırgan sözler sarfeden bir diğer yayın organı oldu. Başkan Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz" mesajını paylaşan Insider, Türkiye'nin şenliklerle gövde gösterisi yaptığını söyledi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

CNN Greece skandal ifadeler kullanarak "Erdoğan işgal topraklarında" başlığına imza qttı. Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs'ın federal çözümüne sıcak bakmadığını vurgulayan CNN, Türkiye'nin Kıbrıs'tan vazgeçmediğinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!

Kathimerini gazetesi, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan seslendi: Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil" başlığını kullandı. Yunan gazete, "Erdoğan 'Kuzey Kıbrıs gözbebeğimiz, ruhumuzun bir parçası' ifadelerini kullanarak adadan elini çekmeyeceğini herkese ilan etti" ifadelerini kullandı.

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