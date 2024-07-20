Giriş Tarihi: 20.07.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
13:48
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde KKTC'de gerçekleştirilen tarihi törende önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında yankılandı. Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın verdiği Yavru Vatan mesajları Yunan gündemine ilk sıradan giriş yaptı.