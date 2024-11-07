Giriş Tarihi: 07.11.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024
07:52
Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye'nin bekası ile ilgili...
SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Ankara'nın uzun süredir "Trump'ın başkan seçilmesi" senaryosuna çalıştığını belirterek, "ABD ile birçok sıkıntılı dosyamız da var. Bunlardan stratejik olanları doğrudan Türkiye'nin bekası ile ilgili, diğerleri ise bölgesel gelişmeler ve dengeler bakımından önemli!" ifadelerine yer verdi. İşte Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü köşe yazısı...