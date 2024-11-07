Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye’nin bekası ile ilgili...

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Başkentte güncellenen Trump Dosyası..." başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, uzun süredir "Trump'ın başkan seçilmesi" senaryosuna çalışıyordu. Dün netleşen sonuçlar ön hazırlıkların ne kadar gerekli olduğunu ortaya çıkardı. Elbette, ABD ile birçok sıkıntılı dosyamız da var. Bunlardan stratejik olanları doğrudan Türkiye'nin bekası ile ilgili, diğerleri ise bölgesel gelişmeler ve dengeler bakımından önemli!

