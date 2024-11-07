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Haberler Galeri Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye'nin bekası ile ilgili...
Giriş Tarihi: 07.11.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 07:52

Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye'nin bekası ile ilgili...

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, Ankara'nın uzun süredir "Trump'ın başkan seçilmesi" senaryosuna çalıştığını belirterek, "ABD ile birçok sıkıntılı dosyamız da var. Bunlardan stratejik olanları doğrudan Türkiye'nin bekası ile ilgili, diğerleri ise bölgesel gelişmeler ve dengeler bakımından önemli!" ifadelerine yer verdi. İşte Okan Müderrisoğlu'nun bugünkü köşe yazısı...

OKAN MÜDERRİSOĞLU
Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye’nin bekası ile ilgili...

SABAH Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Başkentte güncellenen Trump Dosyası..." başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara, uzun süredir "Trump'ın başkan seçilmesi" senaryosuna çalışıyordu. Dün netleşen sonuçlar ön hazırlıkların ne kadar gerekli olduğunu ortaya çıkardı. Elbette, ABD ile birçok sıkıntılı dosyamız da var. Bunlardan stratejik olanları doğrudan Türkiye'nin bekası ile ilgili, diğerleri ise bölgesel gelişmeler ve dengeler bakımından önemli!

Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye’nin bekası ile ilgili...

Birinci öncelik, kuşkusuz PKK/ YPG'nin kalıcı olarak tasfiyesi.
İkincisi, Rusya'dan S400 hava ve füze savunma sistemi tedariki sonrası "ABD'nin Hasımları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasasına" dayandırılan, müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmayan yaptırımların kaldırılması.

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Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye’nin bekası ile ilgili...

Üçüncüsü, Türkiye'nin F35 programına dönüşüne yeşil ışık yakılması.
Dördüncüsü, yeni nesil Blok 70 F16 ve modernizasyon kiti alım programının sorunsuz ilerlemesi.
Beşincisi, Türkiye karşıtı faaliyetlerin odağında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile bağlantılı FETÖ'cülerin iadesi.

Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye’nin bekası ile ilgili...

Ortadoğu, Akdeniz, Karadeniz havzası ve Kafkaslar açısından ele aldığımızda ise...
● İsrail'in bölgesel savaşı tetikleyen yayılmacılığı ile katliamlarının durdurulması, kalıcı ateşkes ve nihai çözüme şans tanınması!
● Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması sonrası Ada'da tırmanan risklerin azaltılması ve iki devletli formüle kapı aralanması.
● Rusya-Ukrayna arasında silahların susması ve kalıcı barış müzakerelerinin başlatılması.

Başkentte güncellenen Trump Dosyası! Doğrudan Türkiye’nin bekası ile ilgili...

Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran'ın tesis ettiği Kafkasya güven ve istikrar inisiyatifinin muhafazası.
Şunu biliyoruz ki... Savaşları bitireceğini vaat eden Başkan Trump,
● Filistinlilerin Ürdün'e ve Sina Çölü'ne sürülmesi suretiyle İsrail'e geniş alan açmayı Ortadoğu sorununun çözümü zanneden tarihi yanlışın güncel temsilcisi konumunda. Bu hususta Türkiye'nin işinin kolay olmadığı ama Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisiyle Başkanı etkileme gücünün bulunduğu da muhakkak.

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