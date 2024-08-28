Giriş Tarihi: 28.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
12:36
Batılı ülkeler için kritik verileri barındırıyor! Telegram’ın kurucusu neden Fransa'da gözaltına alındı?
Fransa'nın, 3 gün önce Telegram'ın kurucusu ve aynı zamanda CEO'su olan Pavel Durov'u Paris'teki Bourget Havalimanı'na indikten hemen sonra gözaltına alması dünya çapında geniş yankı buldu. Rus asıllı, Fransa vatandaşı Pavel Durov'un Fransız yetkililer tarafından yakın zamanda açılan bir soruşturma ve arama kararı kapsamında gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. ADEO Cyber Security şirketinde siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da göz altına alınmasının arka planında yatan sebepleri AA Analiz için kaleme aldı.