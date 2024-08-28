Batılı ülkeler için kritik verileri barındırıyor! Telegram’ın kurucusu neden Fransa’da gözaltına alındı?

Bahsedilen 12 suçtan biri hariç diğer tüm suçların esas olarak tüm dünyada siber suç olarak tanımlanan eylemlerden olduğu söylenebilir. İstihbarat servisleri ve kolluk kuvvetlerine bilgi ve belge iletilmesini reddetme konusundaki suçlama ise Fransa hükümetinin ulusal çıkarlarıyla ilgili olduğu için diğer suçlardan ayrılıyor. Fransa'nın esas olarak bu maddeden dolayı Durov'u gözaltında tuttuğu tahmin ediliyor. Ayrıca, Durov'un gözaltı süresinin 96 saate çıkarılması ve Fransız makamlardan konuya dair detaylı ve net bir açıklama gelmemesi, Fransa'nın Durov ile işbirliği arayışında olduğu ve Telegram'daki hassas bilgi ve belgelere erişim talep ettiği gibi ihtimalleri akla getiriyor. Bir ihtimale göre de Fransa, birinci maddedeki bilgi ve belge talebinden dolayı gözaltı süresini uzatıyor.