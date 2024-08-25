Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!

TERÖR DESTEKÇİSİ: META...

Oysa bu suçlamalar yakın bir tarihte Türkiye'den yapılan Hamas paylaşımlarını kaldıran ve İsrail'in dijital şubesi olan; META için de birçok kez yapılmıştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları bünyesinde barından META, terör devleti İsrail'in Filistin'deki soykırımının da adeta reklamını yapmıştı.