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Haberler Galeri Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!
Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:01

Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!

Telegram'ın Rus kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı. Durov hakkında "Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik" gibi suçlamalar yapıldı. Ancak bu suçlamalar katil İsrail'in dijital şubesi haline dönüşen META için de yapılmış, META bünyesindeki; Facebook, Instagram ve WhatsApp için ise herhangi bir adım atılmamıştı. Twitter'da da 'Telegram' ve 'Durov' gibi etiketlerin uzun süre engellendiği dikkatlerden kaçmadı. Batı'nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğüne tepki yağdı.

Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov, önceki gün Azerbaycan'dan özel jetle gittiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındı.

Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!

İŞTE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR...
Yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin edilen Durov hakkındaki suçlamalar ise "Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik ve yaptırımlardan kaçınma" şeklinde sıralandı.

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Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!

ZAHAROVA'DAN BATI'YA TEPKİ: YOKSA DİLLERİNİ Mİ YUTACAKLAR?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova gözaltı sonrası açıklama yaptı. Zaharova, Batılı sivil toplum örgütlerinin, Rusya'nın Telegram'a 2018'de erişim engeli getirmesine tepki gösterdiğini anımsattı. "Sizce bu sefer Paris'e çağrıda bulunarak Durov'un serbest bırakılmasını talep edecekler mi yoksa dillerini mi yutacaklar?" ifadesini kullandı.

Tarih boyunca kendi 'medeniyetleri' için dünyayı sömüren ve insanları köleleştiren Batı ülkelerinin; dijital adaletsizliğine ve ikiyüzlülüğüne ise tepki yağdı.

Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!

TERÖR DESTEKÇİSİ: META...
Oysa bu suçlamalar yakın bir tarihte Türkiye'den yapılan Hamas paylaşımlarını kaldıran ve İsrail'in dijital şubesi olan; META için de birçok kez yapılmıştı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları bünyesinde barından META, terör devleti İsrail'in Filistin'deki soykırımının da adeta reklamını yapmıştı.

Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!

META UYGULAMALARI ÜZERİNDEN İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPILIYOR!
Soykırıma ait görüntüleri yayınlayan ve Filistin halkına destek olan insanların paylaşımları ise anında sosyal medyadan kaldırılmıştı. Ayrıca bugüne kadar, "Terörizme destek, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik" gibi suçlamalar, META bünyesindeki Facebook, Instagram ve WhatsApp için de yapılmıştı. Hatta günümüzde insan kaçakçılığının bir numaralı adresi ise; Facebook, WhatsApp ve Instagram olarak biliniyor.

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