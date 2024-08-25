Giriş Tarihi: 25.08.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
10:01
Batı’nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğü: Telegram’a operasyon, META’ya destek!
Telegram'ın Rus kurucusu Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı. Durov hakkında "Terörizme destek, uyuşturucu kaçakçılığı, suça ortaklık, toplu dolandırıcılık, kara para aklama, suçu gizleme, pedofili içerik" gibi suçlamalar yapıldı. Ancak bu suçlamalar katil İsrail'in dijital şubesi haline dönüşen META için de yapılmış, META bünyesindeki; Facebook, Instagram ve WhatsApp için ise herhangi bir adım atılmamıştı. Twitter'da da 'Telegram' ve 'Durov' gibi etiketlerin uzun süre engellendiği dikkatlerden kaçmadı. Batı'nın dijital diktatörlüğü ve ikiyüzlülüğüne tepki yağdı.