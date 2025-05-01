Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı
Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 14:40

BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

BBC, yakın zamanda yayımladığı bir belgeselde PKK/KCK'nın propagandasını yaptı. İngiliz haber kuruluşu, Kuzey Irak'taki Türk üslerinden rahatsız oldu ve bölgedeki Türk varlığını terör örgütü için hedef haline getirdi. Türkiye'ye alçak ifadelerle çeşitli iftiralar atan yayın kuruluşu, Ankara'yı işgalci olarak tanımladı. Belgeselde bununla da yetinilmedi ve PKK'nın sözde yöneticisi ile röportaj yapılarak Türkiye aleyhine konuşturuldu.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

BBC Youtube kanalı "Yasak Bölge: Türkiye neden Irak'ın içine askeri üsler kuruyor?" başlıklı bir belgesel yayımladı.

BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

TERÖRLE MÜCADELE HEDEF ALINDI

İngiltere merkezli haber kuruluşu skandal belgeselinde, terör örgütü PKK'ya karşı mücadele amaçlı Türkiye'nin Kuzey Irak'taki artan askeri varlığını hedef gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

BBC, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadele ettiği alanı "yasak bölge" olarak nitelendirdi ve buranın gizli bir çatışmanın ön cephesi haline geldiğini iddia etti.

BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

TERÖRİSTLERİ BÖYLE AKLADILAR

İngiliz haber kuruluşu, uydu görüntüleri kullanarak yaptığı özel araştırmada, Kuzey Irak'ta bulunan Türk üslerini ve karakollarını haritalandırdı. Belgeselde ayrıca, alçak ifadelerle teröristleri aklamak için Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesinin askeri bir işgal olduğu ve Irak'ta binlerce kilometrekare toprağı fiilen kontrol altına aldığı öne sürüldü.

BBC, bu skandal araştırmasıyla Türk üslerini terör örgütü PKK için hedef haline getirdi.

BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

TÜRKİYE'YE ALÇAK İFTİRA

İngiliz haber kuruluşu, "yasak bölge" adını verdiği Türk üslerinin bulunduğu bölgeye seyahat gerçekleştirdi ve burada Türkiye'nin sivillere zarar verdiğini ileri sürdü.