BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı

TERÖRİSTLERİ BÖYLE AKLADILAR

İngiliz haber kuruluşu, uydu görüntüleri kullanarak yaptığı özel araştırmada, Kuzey Irak'ta bulunan Türk üslerini ve karakollarını haritalandırdı. Belgeselde ayrıca, alçak ifadelerle teröristleri aklamak için Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesinin askeri bir işgal olduğu ve Irak'ta binlerce kilometrekare toprağı fiilen kontrol altına aldığı öne sürüldü.

BBC, bu skandal araştırmasıyla Türk üslerini terör örgütü PKK için hedef haline getirdi.