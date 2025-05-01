Giriş Tarihi: 01.05.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
14:40
BBC’den küstah belgesel! Türkiye’yi işgalci gösterip PKK’yı aklamaya çalıştı
BBC, yakın zamanda yayımladığı bir belgeselde PKK/KCK'nın propagandasını yaptı. İngiliz haber kuruluşu, Kuzey Irak'taki Türk üslerinden rahatsız oldu ve bölgedeki Türk varlığını terör örgütü için hedef haline getirdi. Türkiye'ye alçak ifadelerle çeşitli iftiralar atan yayın kuruluşu, Ankara'yı işgalci olarak tanımladı. Belgeselde bununla da yetinilmedi ve PKK'nın sözde yöneticisi ile röportaj yapılarak Türkiye aleyhine konuşturuldu.