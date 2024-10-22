Giriş Tarihi: 22.10.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024
21:21
Bebek katili Netanyahu'nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş
Katil İsrail güçleri Gazze'de soykırım yaparken Lübnan'ı da havadan bombalamayı sürdürüyor. Lübnan'daki Hizbullah güçleri ise soykırım ordusuna karşı koymak için İHA ve füzeli saldırılar düzenliyor. Son olarak bebek katili Netanyahu'nun evine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıya Hizbullah üstkenirken hasar alan konuttan yeni görüntüler ortaya çıktı.