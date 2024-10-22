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Haberler Galeri Bebek katili Netanyahu'nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş
Giriş Tarihi: 22.10.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 21:21

Bebek katili Netanyahu'nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş

Katil İsrail güçleri Gazze'de soykırım yaparken Lübnan'ı da havadan bombalamayı sürdürüyor. Lübnan'daki Hizbullah güçleri ise soykırım ordusuna karşı koymak için İHA ve füzeli saldırılar düzenliyor. Son olarak bebek katili Netanyahu'nun evine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıya Hizbullah üstkenirken hasar alan konuttan yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bebek katili Netanyahu’nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Caesarea kentindeki evine 19 Ekim'de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından meydana gelen hasar görüntülendi.

Bebek katili Netanyahu’nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş

Netanyahu'nun İHA saldırısı düzenlenen evindeki hasar görüntülendi

İsrail basını, İHA'nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini ifade ederek, evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu bu nedenle İHA'nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucu cam parçalanın etrafa saçıldığını görüldü.

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Bebek katili Netanyahu’nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş

NETANYAHU SALDIRISI SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Bebek katili Netanyahu’nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş

SALDIRIYI HİZBULLAH ÜSTLENDİ

Lübnan Hizbullahı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlenirken, İsrail Başbakanlığı da saldırıyı doğruladı.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, düzenlediği basın toplantısında, hareketin "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını "tam ve münhasır olarak üstlendiğini" belirtti.

Bebek katili Netanyahu’nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş

İSRAİL DOĞRULADI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu'nun evinin İHA saldırısıyla hedef alındığını doğrulandı. Ayrıca İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırdığı bildirildi.

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