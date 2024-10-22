Bebek katili Netanyahu’nun konutu hedef alınmıştı! Evindeki hasar görüntülendi: İHA yatak odasına isabet etmiş

NETANYAHU SALDIRISI SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.