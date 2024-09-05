Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
12:47
Beyaz Saray duyurdu: Ateşkes anlaşmasında son durum! Şartlar açıklandı…
ABD cephesinden, uzun süredir beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama geldi. İsrail-Hamas arasında ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını öngören 18 maddelik anlaşmanın 14'ünde mutabık kalındığı belirtildi. ABD'li üst düzey yetkili, açıklamasında, "Yani temel olarak bu anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde mutabık kalındı ve Hamas'ın bile kendi teklifinde yer verdiği şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.