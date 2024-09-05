Beyaz Saray duyurdu: Ateşkes anlaşmasında son durum! Şartlar açıklandı…

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan ABD'li üst düzey yetkilinin İsrail-Hamas arasındaki anlaşmaya ilişkin verdiği detaylı bilgiler paylaşıldı. Yetkili, yaptığı açıklamada, "Anlaşmada toplam 18 paragraf var. Bu paragraflardan 14'ü tamamlandı. 18 paragraf var; 14 paragraf birbirinin aynısı. Bir paragrafta çok teknik bir düzeltme var, diğer üç paragraf ise Hamas'ın kendi 2 Temmuz metninde bile açıkça hala müzakere edilmesi gerektiğini söylediği esirlerin rehinelerle takasıyla ilgili. Yani temel olarak bu anlaşmanın yüzde 90'ı üzerinde mutabık kalındı ve Hamas'ın bile kendi teklifinde yer verdiği şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı" dedi.