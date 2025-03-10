Beyaz Saray’daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir

"UKRAYNA'YA SAVUNMA AMAÇLI İSTİHBARAT DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN KESMEDİK"

Öte yandan Witkoff, son günlerde gündem olan Ukrayna'ya istihbarat desteğinin kesilmesi ile ilgili sorulara, "Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu savunma amaçlı istihbarat desteğini hiçbir zaman kesmedik. Dolayısıyla bu hiçbir zaman tamamen kesilmedi." şeklinde yanıt verdi.

Witkoff'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek. ABD ve Rusya geçen ay ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.