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Haberler Galeri Beyaz Saray'daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir
Giriş Tarihi: 10.03.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:47

Beyaz Saray'daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Şubat'ta Beyaz Saray'daki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra Washington yönetimi Ukrayna'ya silah satışını durdurduğunu açıklarken, Zelenskiy geri adım atarak Oval Ofis'te yaşanan tartışmadan dolayı pişman olduğunu söyledi. Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Ukrayna ile bu hafta anlaşma imzalanabileceğini belirtti.

AA
Beyaz Saray’daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump'ın Özel Temsilci Steve Witkoff, Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirdi.

Ukrayna heyetiyle görüşmeler yapacakları Suudi Arabistan'a hareketinden önce verdiği röportajda sürece ilişkin görüşlerini paylaşan Witkoff, oldukça umutlu konuştu.

Beyaz Saray’daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir

"BEN GERÇEKTEN UMUTLUYUM"

Witkoff, bu haftaki görüşmeler sırasında Kiev'le nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Ben gerçekten umutluyum. Kesinlikle öyle umuyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'den, (Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy) Yermak'tan ve Avrupalılardan gelen tüm işaretler çok ama çok olumlu." diye yanıt verdi.

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Beyaz Saray’daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir

"ANLAŞMA İKİ ÜLKENİN DE ÇIKARINA..."

"Bence oraya önemli bir ilerleme kaydedeceğimize dair bir beklentiyle gidiyoruz. Bu yüzden bu konuda kesinlikle umutluyum." yorumunu yapan Witkoff, ABD ile Ukrayna arasındaki anlaşmanın iki ülkenin de çıkarına olacağını söyledi.

Beyaz Saray’daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir

"UKRAYNA'YA SAVUNMA AMAÇLI İSTİHBARAT DESTEĞİNİ HİÇBİR ZAMAN KESMEDİK"

Öte yandan Witkoff, son günlerde gündem olan Ukrayna'ya istihbarat desteğinin kesilmesi ile ilgili sorulara, "Ukraynalıların ihtiyaç duyduğu savunma amaçlı istihbarat desteğini hiçbir zaman kesmedik. Dolayısıyla bu hiçbir zaman tamamen kesilmedi." şeklinde yanıt verdi.

Witkoff'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da eşlik edecek. ABD ve Rusya geçen ay ikili ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ukrayna'da devam eden savaşın sona erdirilmesi konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

Beyaz Saray’daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 28 Şubat Cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra, yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

Geçen salı akşamı Kongre'de konuşan Trump, Zelenskiy'nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Trump ile Zelenskiy arasındaki Oval Ofis tartışmasının ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici durdurduklarını teyit etmiş ancak bunun geçici olduğunu vurgulamıştı.