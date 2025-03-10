Giriş Tarihi: 10.03.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
20:47
Beyaz Saray'daki Trump-Zelenski kavgasının ardından yeni gelişme! Anlaşma bu hafta imzalanabilir
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Şubat'ta Beyaz Saray'daki görüşmede kameralar önünde tartışmıştı. Daha sonra Washington yönetimi Ukrayna'ya silah satışını durdurduğunu açıklarken, Zelenskiy geri adım atarak Oval Ofis'te yaşanan tartışmadan dolayı pişman olduğunu söyledi. Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Ukrayna ile bu hafta anlaşma imzalanabileceğini belirtti.