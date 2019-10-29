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Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: " dünyayı çoktan keşfetti ancak..." Ne ne de Avrupa Uzay Ajansı!

Bilim insanlarının toplantısı sonrası flaş iddia! " dünyayı çoktan keşfetti…" açıklaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Gelişen teknoloji ile birlikte uzaydaki hareketler hakkında da daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Bilim dünyasının uzay alanında en çok dikkat çeken çalışmalarının arasında uzaylı çalışmaları yer alıyor. Peki, uzaylılar gerçekten var mı? Avrupa'da yapılan bir çalışmanın ardından dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıkmıştı. İşte uzaylıların varlığı ve dünya ile iletişime geçtiklerine ilişkin ortaya atılan o iddiaların detayları…

Giriş Tarihi: 29.10.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 18:25
Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti ancak... Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı!

Flaş iddia! bizi izliyor mu? Uzaylılar ile ilgili bir iz arama çalışmaları devam ederken, başka bir yıldız sistemine küçük bir uzay aracı gönderme planları gündeme gelmişti. Hep sorulan ve insanlar tarafından tartışılan bir soru yeni bir cevap buldu…. Uzaylılar gerçekten var mı? Cevabınız evet ise, neden henüz Dünya ile temasa geçmediler? Paris'te Dünya dışı canlılara mesajlar göndererek iletişime geçmeye çalışan METI organizasyonu tarafından düzenlenen bir toplantıda, bilim adamları uzaylıların bugüne kadar alenen insan karşısına çıkmamasının arkasındaki nedeni veya uzmanların "Büyük Sessizlik" derken neyi kast ettiklerini ele aldılar.

Uzaylılar ile ilgili araştırmalar teknoloji geliştikçe daha da derinleşiyor. Bir grup bilim insanı uzaydaki akıllı yaşam formlarının Dünya'yı halihazırda ziyaret etmiş olabileceğini açıkladı.

'Dünyadışı Yaşamla Mesajlaşma Uluslararası Toplantısı'nda bir araya gelen bilim insanları, Paris'teki bilim müzesi Cité des Sciences et de l'Industriem'de gerçekleştirilen etkinlikte bu iddiayı ortaya attılar.

Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti ancak... Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı!

Teorinin temelinde uygun ortam bulunmasına rağmen gezegenimizin atmosferi dışında hayatla karşılaşmamış olmamız var.

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Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti ancak... Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı!

Aynı iddiaya göre, bizimle iletişime geçmek yerine bizi uzaktan gözlemliyor.

Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti ancak... Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin () bir başka çalışanı Alan Stern, insanoğlunun neden hala dünyadışı bir medeniyet ile iletişime geçemediğine dair yeni bir teori ortaya atmıştı.

Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti ancak... Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı!

American Astronomical Society'nin düzenlediği konferasta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin latını çizdi.

Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti ancak... Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı!

Stern, dünyadışı canlıların galaksinin başka bölümlerinde, yaşadıkları gezegende bulunan okyanusların derinliklerinde bulunuyor olabilecekleri iddiasını ortaya attı.

Bilim dünyasını ikiye ayıran açıklama: Uzaylılar dünyayı çoktan keşfetti ancak... Ne NASA ne de Avrupa Uzay Ajansı!

Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

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