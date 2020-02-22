Haberler
Galeri Bilim heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı! İşte ilk görüntüler...
Bilim heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı! İşte ilk görüntüler...
Dördüncü Ulusal Antarktika
Bilim Seferi'ni gerçekleştiren bilim heyeti, geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı. Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, zorlu koşullar altında gerçekleşen seyahatin ardından kıtaya ayak bastıklarını ve bilimsel faaliyetlerin başladığını bildirdi.
Giriş Tarihi: 22.02.2020
15:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
15:07
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Dördüncü Ulusal Antarktika
Bilim Seferi'ni gerçekleştiren bilim heyeti, geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı. Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, zorlu koşullar altında gerçekleşen seyahatin ardından kıtaya ayak bastıklarını ve bilimsel faaliyetlerin başladığını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antarktika'da
Dismal Adası'na GNSS istasyonunun kurulmasının ardından seferine devam eden Türk Bilim Heyeti, geçen yıl faaliyete geçen geçici Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu Horseshoe Adası'na ulaştı.
Bilim heyetinin üsse ulaşmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı göndere çekildi. Bilim heyetini adada üs ve çevresini Türk ekibiyle paylaşan penguen ve foklar karşıladı.
Heyet, yolculuğun tüm aşamalarını takip eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank'a üsse ulaştıklarının bilgisini verdi.
Bilim heyeti daha sonra Başar liderliğinde bölgeyi tanıma turu gerçekleştirdi. Bilim heyeti araştırma yapacakları bölgelerle ilgili fizibilite çalışması yaptı.
Başar, zorlu doğa koşulları ve anlık değişen meteorolojik durumlara rağmen seferin başarılı bir şekilde sürdüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:
"
Horseshoe Adası'nda iki adet GNSS istasyonu kuracağız. Aynı zamanda bir yıl önce kurduğumuz meteoroloji istasyonumuzun bakımını yapacağız. Bilimsel çalışmalarda da göl ve deniz suyu örneklemesi yapılacak. Ayrıca karadan da toprak, taş, bitki örnekleri de alınacak. Bu yıl Belarus ve Bulgaristan'dan gelen iki bilim insanı da bizimle birlikte çalışıyor. Diğer ülkelerle iş birliklerine çok önem veriyoruz."