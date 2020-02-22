Bilim heyeti Antarktika'daki Türk Üssü'ne ulaştı! İşte ilk görüntüler...

"Horseshoe Adası'nda iki adet GNSS istasyonu kuracağız. Aynı zamanda bir yıl önce kurduğumuz meteoroloji istasyonumuzun bakımını yapacağız. Bilimsel çalışmalarda da göl ve deniz suyu örneklemesi yapılacak. Ayrıca karadan da toprak, taş, bitki örnekleri de alınacak. Bu yıl Belarus ve Bulgaristan'dan gelen iki bilim insanı da bizimle birlikte çalışıyor. Diğer ülkelerle iş birliklerine çok önem veriyoruz."