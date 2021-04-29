HaberlerGaleriBilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:17Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:21
Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!
Bilim insanlarının en çok araştırdıkları konuların başında buzullar ve kutuplar yer alıyor. Buzullar birçok sırrı saklıyor ve gezegenimizin geçmişi hakkında kanıtların barındırıyor. Diğer yandan küresel ısınma yüzünden buzullar erimeyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde araştırmacılar korkutucu bir gerçekle karşılaştı ve bu konuda açıklama yaptılar.