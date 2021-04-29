Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, NASA'nın Terra uydusundan alınan 20 yıllık verileri kullanarak, dünyadaki 220 bin buzulun 2015'ten bu yana yılda 328 milyar tondan fazla buz ve kar kaybettiğini tespit etti.