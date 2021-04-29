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Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 09:21

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!

Bilim insanlarının en çok araştırdıkları konuların başında buzullar ve kutuplar yer alıyor. Buzullar birçok sırrı saklıyor ve gezegenimizin geçmişi hakkında kanıtların barındırıyor. Diğer yandan yüzünden buzullar erimeyle karşı karşıya. Geçtiğimiz günlerde araştırmacılar korkutucu bir gerçekle karşılaştı ve bu konuda açıklama yaptılar.

AA
Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, NASA'nın Terra uydusundan alınan 20 yıllık verileri kullanarak, dünyadaki 220 bin buzulun 2015'ten bu yana yılda 328 milyar tondan fazla buz ve kar kaybettiğini tespit etti.

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!

Araştırmada, 2015-2019 döneminde yıllık erime oranının, 2000-2004 dönemine göre yılda 78 milyar ton daha fazla olduğu belirtildi.

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Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve Fransa'daki Toulouse Üniversitesinde buzulbilimci Romain Hugonnet, kaybedilen su hacminden ayrı olarak küresel incelme oranlarının son 20 yılda iki katına çıktığını kaydetti.

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!

Dünyadaki buzul kaybının yarısının ABD ve Kanada'da gerçekleştiğine işaret eden Hugonnet, Alaska'daki erime oranının "dünyadaki en yüksek oranlar arasında" olduğunu aktardı.

Hugonnet buzullardaki erimelerin, küresel sıcaklık artışını yansıttığını ifade etti.

Bilim insanlarından korkutan açıklama! Her zamankinden daha hızlı eriyor!
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