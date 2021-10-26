Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu

Gezegenler, yıldızların önünden geçerken onların yaydıkları X ışınlarının çoğunu ya da tamamını engelliyorlar. Yıldızların yaydığı ışınlarda meydana gelen azalma teleskoplarla gözlemlenerek, yeni gezegenlerin varlığına ilişkin işaretler sunuyor.
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Dr. Di Stefano, X ışınlarında meydana gelen azalma ve eğrilerin izlenmesinin, öte gezegenlerin keşfinde kullanılan "benzersiz bir yöntem" olduğunu belirtti.
Çalışma "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.