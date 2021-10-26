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Haberler Galeri Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu
Giriş Tarihi: 26.10.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 13:42

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu

Gök bilimcilerin araştırmalarında en çok odaklandıkları noktaların başında dış uzay geliyor. Bilim insanları yeni gök cisimlerini, sistemlerini keşfetmek, evrenin sırlarını aydınlatmak için dış uzayla ilgili gözlemler yapıyorlar. Uzmanlar kısa süre önce Samanyolu Galaksisi dışında potansiyel bir gezegen keşfetmiş olabileceklerini bildirdi.

AA
Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu

ABC'nin haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Chandra X-ray teleskobu ile Girdap Gökadası olarak bilinen galakside olası bir gezegenin izini sürmüş olabileceklerini belirtti.

Gökbilimciler, yaklaşık 28 milyon ışık yılı uzaklıkta yer aldığı düşünülen ve "M51-ULS-1b" adını verdiklerini gezegenin Satürn büyüklüğünde olduğuna inanıyorlar.

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu

Olası gezegenin bir nötron yıldızının veya kara deliğin etrafında döndüğü ve ona olan uzaklığının, Satürn ile Güneş arasındaki mesafenin yaklaşık 2 katı olduğu sanılıyor.

Gökbilimciler, olası gezegenin yörüngesini 70 yılda tamamladığına ve dünyadan bu gezegenin gözlemlenebilme olasılığının oldukça düşük olduğuna dikkati çekti.

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Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu

Southern Queensland Üniversitesinden astrofizikçi Prof. Jonti Horner, "Onu görmemiz için doğru zamanda, doğru pozisyonda sıralanması gerekir. 70 yıl boyunca rastgele milyonlarca kez gözlem yapsanız, bu seferlerin yalnızca 4'ünde olası gezegenin geçişini yakalayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra bilim insanları olası gezegenin varlığının kesin olarak kanıtlanmasının zaman alacağını, daha çok gözlem ve veriye ihtiyaç duyduklarını da kaydetti.

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu

Gezegenler, yıldızların önünden geçerken onların yaydıkları X ışınlarının çoğunu ya da tamamını engelliyorlar. Yıldızların yaydığı ışınlarda meydana gelen azalma teleskoplarla gözlemlenerek, yeni gezegenlerin varlığına ilişkin işaretler sunuyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezinden Dr. Di Stefano, X ışınlarında meydana gelen azalma ve eğrilerin izlenmesinin, öte gezegenlerin keşfinde kullanılan "benzersiz bir yöntem" olduğunu belirtti.

Çalışma "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu
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