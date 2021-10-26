Bilim insanlarını şaşkına çevirdi! Samanyolu Galaksisi dışında bulundu

Southern Queensland Üniversitesinden astrofizikçi Prof. Jonti Horner, "Onu görmemiz için doğru zamanda, doğru pozisyonda sıralanması gerekir. 70 yıl boyunca rastgele milyonlarca kez gözlem yapsanız, bu seferlerin yalnızca 4'ünde olası gezegenin geçişini yakalayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra bilim insanları olası gezegenin varlığının kesin olarak kanıtlanmasının zaman alacağını, daha çok gözlem ve veriye ihtiyaç duyduklarını da kaydetti.