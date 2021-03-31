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BioNTech'in üretim tesisi görüntülendi! mRNA aşısı böyle üretiliyor! Adı: Haberci
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Marburg'daki üretim tesisi basın mensuplarınca görüntülendi. Bilim ve Teknoloji Üretim Bölümü Başkanı Dr. Manfred Brunen, mRNA aşısının üretim süreci hakkında bilgi verdi. İşte adım adım mRNA aşısının üretim süreci...
Giriş Tarihi: 31.03.2021
10:35
Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
10:36
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