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'in üretim tesisi görüntülendi! aşısı böyle üretiliyor! Adı: Haberci

Türk bilim insanı Prof. Dr. ve eşi Dr. 'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen aşısının 'daki üretim tesisi basın mensuplarınca görüntülendi. Bilim ve Teknoloji Üretim Bölümü Başkanı Dr. Manfred Brunen, aşısının üretim süreci hakkında bilgi verdi. İşte adım adım mRNA aşısının üretim süreci...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 10:36
BioNTech'in üretim tesisi görüntülendi! mRNA aşısı böyle üretiliyor! Adı: Haberci

Türk bilim insanı Prof. Dr. ve eşi Dr. 'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması 'in, yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının 'daki üretim tesisi basın mensuplarınca görüntülendi.

BioNTech'in üretim tesisi görüntülendi! mRNA aşısı böyle üretiliyor! Adı: Haberci

Avrupa İlaç Ajansından (EMA) onay alan 'daki tesisler, Avrupa'daki ve dünyadaki en büyük (mesajcı RNA) aşı üretim tesislerinden biri kabul ediliyor.

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BioNTech'in üretim tesisi görüntülendi! mRNA aşısı böyle üretiliyor! Adı: Haberci

Tam olarak faaliyete geçtiğinde, yılda bir milyar doz Kovid-19 aşısının üretilebileceği tesislerdeki tek bir kazanında yaklaşık 8 milyon aşı dozu üretilebiliyor.

BioNTech'in üretim tesisi görüntülendi! mRNA aşısı böyle üretiliyor! Adı: Haberci

Üretim hacmini en üst düzeye çıkarmak için şu anda 'da 400 çalışanı haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışıyor.

BioNTech'in üretim tesisi görüntülendi! mRNA aşısı böyle üretiliyor! Adı: Haberci

tesisinde üretilen aşıların ilk partilerinin nisan ayının ikinci yarısında teslim edilmesi bekleniyor.

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