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Haberler Galeri Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...
Giriş Tarihi: 07.12.2023 15:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 16:14

Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

Bir ülkeden daha Türk vatandaşları için vize muafiyeti açıklaması geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk vatandaşları için adalara 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Yunan bakan detayları duyurdu. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

Bir ülke daha Türk vatandaşları için vize muafiyeti getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk vatandaşlarına adalarda 7 günlük vize muafiyeti uygulanacağını duyurdu. İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler...

Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

Yeni yıl yaklaşırken yıllık izinleri ile resmi tatillerini birleştirerek tatil yapmak için hesaplamalara başlandı.

BİR YILDA TOPLAM 40 GÜN İZİN...

Buna göre çalışanlar, Türkiye'de 2024 yılında 16 gün resmi tatil yapacak.

Böylece yıllık izninden bir hafta kullanan kişiler, resmi tatille birlikte 1 sene içinde 40 gün izin yapmış olacak.

Bu rakama hafta sonu izinleri de dahil...

Peki resmi tatiller hangi günlere denk geliyor.

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Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

İşte tam liste;

Yılbaşı -1 Ocak Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı arefe (öğleden sonra) - 9 Nisan

Ramazan Bayramı 1. gün - 10 Nisan

Ramazan Bayramı 2. gün - 11 Nisan

Ramazan Bayramı 3. gün - 12 Nisan - Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Salı - Pazartesi izin alarak 4 gün tatil .

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Çarşamba - Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs

Kurban Bayramı arefe (öğleden sonra) - 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. gün - 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün - 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün - 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün - 19 Haziran Çarşamba - 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Pazartesi - Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim Salı - Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil

Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

İşte Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkelerin tam listesi:

Bir ülkeden daha vize muafiyeti açıklaması: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği yerler...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

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