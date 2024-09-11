Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
12:06
BM Genel Kurulu'nun 79'uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. dönemi Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı. BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararla Filistin, ilk defa bir genel kurulda diğer devletlerin arasında bir sandalye sahibi olarak temsil edildi. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.