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Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:06

BM Genel Kurulu'nun 79'uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. dönemi Philemon Yang'ın başkanlığında açıldı. BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararla Filistin, ilk defa bir genel kurulda diğer devletlerin arasında bir sandalye sahibi olarak temsil edildi. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez BM Genel Kurul oturumuna katılarak üye ülkeler arasında yerlerini alacaklarını duyurdu.

AA
BM Genel Kurulu’nun 79’uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, halefine oturum başkanı tokmağını devrederek Kurulun 78. dönemini kapattı. Haziranda BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang ise yemin ederek görevi devraldı.

En temel önceliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme olacağını ifade eden Yang, bir başka önceliğinin ise barış ve güvenlik olacağını dile getirdi. Yang, silahlar yerine çatışmaları engellemeye odaklanmak gerektiğini belirterek, BM Genel Kurulunun çatışmaları çözmek için çabalarını yoğunlaştırmasını isteyeceğini söyledi.

İnsan haklarının korunmasına da ağırlık vereceğini ifade eden Yang, uluslararası hukuk çerçevelerinin güçlendirilmesi için çalışacağını bildirdi.

BM Genel Kurulu’nun 79’uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...

"ÇOK FAZLA HUSUS İÇİN ÇÖZÜM GEREKİYOR"

Genel Kurulda konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de geçen yılın çok "fırtınalı" geçtiğini, yoksulluk, adaletsizlik, çatışma ve şiddetin sürdüğünü dile getirdi.

Guterres, geçen yılın aynı zamanda kayda geçmiş en sıcak yıl olduğunu anımsatarak, "Ancak yine de 78. oturumu birlikte hareket ederek başarabileceklerimizin umudu ve ilhamıyla kapatıyoruz." dedi.

79. dönemde üye ülkelere birçok görev düştüğünü ifade eden Guterres, "Burası çözümlerin üretildiği yer ve çok fazla husus için çözüm gerekiyor." diye konuştu.

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BM Genel Kurulu’nun 79’uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...

"GAZZE'DEKİ ÖLÜM VE YIKIM HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ DÜZEYDE"

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis de yürüttüğü görevin kendisine "bir ömürlük gurur" verdiğini dile getirdi. Francis, görevi boyunca BM Şartı prensiplerine bağlı kaldığını ifade etti.

BM Genel Kurulu’nun 79’uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...

Farklı koşullar nedeniyle İsrail ve Filistinlilerle sahada bir araya gelemediğini belirten Francis, buradaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve her görüşmesinde gündeme getirdiğini söyledi. Francis, mevcut çabaların ateşkes ve uzun vadede siyasi çözümle sonuçlanmasını kalpten dilediğini dile getirdi.

İnsan eliyle oluşturulan acının dünya genelinde arttığını ancak bunun en görünürlerinden birinin Gazze olduğunu vurgulayan Francis, "Son bir yılda burada gördüğümüz ölüm ve yıkım on yıllardır hiç görmediğimiz düzeyde." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu’nun 79’uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...

FİLİSTİN İÇİN TARİHİ ANLAR

BM Genel Kurulunda 10 Mayıs'ta kabul edilen kararda, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyinde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar kabul edilmişti.

Kararda, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep edilmiş, bunun "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması istenmişti.

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