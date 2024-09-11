BM Genel Kurulu’nun 79’uncu dönemi açıldı! Tarihi Filistin adımı: İlk defa...

BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, halefine oturum başkanı tokmağını devrederek Kurulun 78. dönemini kapattı. Haziranda BM 79. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Kamerun'un adayı Philemon Yang ise yemin ederek görevi devraldı.

En temel önceliğinin sürdürülebilir ekonomik büyüme olacağını ifade eden Yang, bir başka önceliğinin ise barış ve güvenlik olacağını dile getirdi. Yang, silahlar yerine çatışmaları engellemeye odaklanmak gerektiğini belirterek, BM Genel Kurulunun çatışmaları çözmek için çabalarını yoğunlaştırmasını isteyeceğini söyledi.

İnsan haklarının korunmasına da ağırlık vereceğini ifade eden Yang, uluslararası hukuk çerçevelerinin güçlendirilmesi için çalışacağını bildirdi.