Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
09:17
BM'den çocuk katili İsrail'i şoke edecek karar! 'Kara liste'ye alındı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, Gazze'deki son gelişmelere dikkat çekildi. İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığı kaydedilen raporda, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, ihlallerin 5 bin 698'ine sebep olduğunun altı çizildi. Raporda, İsrail ordusunun ihlallerine tek tek değinildi. İşte detaylar...