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Giriş Tarihi: 12.06.2024 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 09:17

BM'den çocuk katili İsrail'i şoke edecek karar! 'Kara liste'ye alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, Gazze'deki son gelişmelere dikkat çekildi. İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığı kaydedilen raporda, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, ihlallerin 5 bin 698'ine sebep olduğunun altı çizildi. Raporda, İsrail ordusunun ihlallerine tek tek değinildi. İşte detaylar...

AA
BM’den çocuk katili İsrail’i şoke edecek karar! ’Kara liste’ye alındı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2023 yılı verilerini içeren ve henüz kamuya açıklanmayan "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu" ortaya çıktı. İsrail ordusunun 7 Ekim 20232ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı ihlallere tek tek değinilen raporda, Guterres'in değerlendirmelerine de yer verildi. İşte detaylar…

BM’den çocuk katili İsrail’i şoke edecek karar! ’Kara liste’ye alındı

"AĞIR İHLALLER YÜZDE 21 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Raporda, 2023'te çatışmalarda çocuklara yönelik şiddettin korkunç boyutlara ulaştığı belirtilerek, "2023'te çatışmalarda çocuklara yönelik ağır ihlaller yüzde 21 artış gösterdi." ifadesi kullanıldı.

Çocukların ölüm ve yaralanmasına yol açan olayların bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdiği vurgulanan raporda, "2023 yılında çocuklara yönelik 32 bin 990 ağır ihlal kayda geçti." ifadesine yer verildi.

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BM’den çocuk katili İsrail’i şoke edecek karar! ’Kara liste’ye alındı

"2 BİN 491 ÇOCUK TUTUKLANDI"

Raporda, kayıtlara göre 2023 yılında 5 bin 301 çocuğun öldürüldüğü, 6 bin 348 çocuğun yaralandığı, 8 bin 655 çocuğun silahlı grupların kadrolarına alındığı, 5 bin 205 çocuğun insani yardıma erişiminin engellendiği, silahlı gruplarla bağlantı nedeniyle 2 bin 491 çocuğun tutuklandığı ve 4 bin 356 çocuğun kaçırıldığı bildirildi.

BM’den çocuk katili İsrail’i şoke edecek karar! ’Kara liste’ye alındı

KATİL İSRAİL ORDUSUNUN İHLALLERİNE TEK TEK DEĞİNİLDİ

Gazze'deki son gelişmeler uyarınca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığı kaydedilen raporda, bu çerçevede 8 bin 9 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği belirtildi. Bu ihlaller 4 bin 360 çocuğa yönelik gerçekleşirken, bunların 113'ünün İsrailli, 4 bin 247'sinin ise Filistinli çocuklar olduğuna dikkati çekildi.

Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 4 bin 247 Filistinli çocuğa yönelik 7 bin 837 ihlal gerçekleştiği aktarılan raporda, ihlallerin İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler tarafından yapıldığı kaydedildi.

BM’den çocuk katili İsrail’i şoke edecek karar! ’Kara liste’ye alındı

5 BİNİN ÜZERİNDE İHLALE SEBEP OLDULAR

Raporda, İsrail ordusu ve güvenlik güçlerinin, ihlallerin 5 bin 698'ine sebep olduğunun altı çizildi.

İsrail'in 906 Filistinli çocuğu gözaltına aldığı aktarılan raporda, BM'nin çocukların kötü muamele ve cinsel tacize uğradığına ilişkin bilgi edindiği aktarıldı.

Raporda, İsrail ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çocukların insani yardıma erişimini engellediği de kaydedildi.

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