BM’den çocuk katili İsrail’i şoke edecek karar! ’Kara liste’ye alındı

KATİL İSRAİL ORDUSUNUN İHLALLERİNE TEK TEK DEĞİNİLDİ

Gazze'deki son gelişmeler uyarınca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında çocuklara karşı ağır ihlallerin yüzde 155 arttığı kaydedilen raporda, bu çerçevede 8 bin 9 ağır ihlal vakasının kayda geçtiği belirtildi. Bu ihlaller 4 bin 360 çocuğa yönelik gerçekleşirken, bunların 113'ünün İsrailli, 4 bin 247'sinin ise Filistinli çocuklar olduğuna dikkati çekildi.

Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 4 bin 247 Filistinli çocuğa yönelik 7 bin 837 ihlal gerçekleştiği aktarılan raporda, ihlallerin İsrail ordusu ve İsrailli yerleşimciler tarafından yapıldığı kaydedildi.