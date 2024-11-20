Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
14:50
Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı
Bölgesel bir savaş olarak başlayan Rusya Ukrayna çatışması son gelişmelerle birlikte uluslararası bir boyut kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kiev'e kendi yapımı uzun menzilli füzeleri kullanma izni vermesinden sonra Ukrayna, Rusya'ya ilk harekatını gerçekleştirdi. Cephede görülen bu yeni saldırı dalgası sonrası Rusya harekete geçti. Devlet Başkanı Vladimir Putin radikal bir karar alarak nükleer silah doktrinini onayladı. Moskova, yapacağı misillemeyle ABD'yi dahi vurabileceği bildirdi. Bu hamle muharebeyi yeni bir aşamaya geçirirken ABD'de de krizi tırmandıracak yeni bir karara imza attı ve bu kez de antipersonel kara mayınlarını sahaya sürdü. Yaşanan olaylardan sonra tedirgin olan bazı ülkeler Ukrayna'daki büyükelçiliklerini kapattı.