Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı
Giriş Tarihi: 20.11.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:50

Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı

Bölgesel bir savaş olarak başlayan Rusya Ukrayna çatışması son gelişmelerle birlikte uluslararası bir boyut kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kiev'e kendi yapımı uzun menzilli füzeleri kullanma izni vermesinden sonra Ukrayna, Rusya'ya ilk harekatını gerçekleştirdi. Cephede görülen bu yeni saldırı dalgası sonrası Rusya harekete geçti. Devlet Başkanı Vladimir Putin radikal bir karar alarak nükleer silah doktrinini onayladı. Moskova, yapacağı misillemeyle ABD'yi dahi vurabileceği bildirdi. Bu hamle muharebeyi yeni bir aşamaya geçirirken ABD'de de krizi tırmandıracak yeni bir karara imza attı ve bu kez de antipersonel kara mayınlarını sahaya sürdü. Yaşanan olaylardan sonra tedirgin olan bazı ülkeler Ukrayna'daki büyükelçiliklerini kapattı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta Ukrayna'nın, Washington'ın tedarik ettiği en uzun menzilli füzeler olan ATACMS silah sistemlerini Rusya'ya karşı kullanmasına onay verdi.

Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı

ABD FÜZELERİYLE İLK SALDIRI

Ukrayna, bu izinden yararlanarak savaşın 1.000'inci gününde ABD yapımı ATACMS füzelerini kullanarak Rusya'ya yönelik ilk saldırısını gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı

Rusya, ordusunun Bryansk bölgesindeki bir askeri tesise atılan altı füzeden beşini düşürdüğünü bildirdi. Birinin parçaları tesise çarparak yangına neden oldu ancak yangın hızla söndürüldü ve herhangi bir can kaybı veya hasara yol açmadı.

Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı

Ukrayna, Rusya'nın yaklaşık 110 km iç kesimindeki bir Rus silah deposunu vurduğunu ve bu saldırının ikincil patlamalara neden olduğunu aktardı. Ukrayna ordusu kullanılan silahları kamuoyuna açıklamadı ancak Ukraynalı bir hükümet kaynağı ve bir ABD yetkilisi ATACMS kullanıldığını doğruladı.

Bölgesel savaştan küresel çatışmaya doğru! Rusya’nın nükleer silah hamlesine karşılık ABD’den gerginliği artıracak yeni karar: Ukrayna’daki büyükelçilikler kapatıldı

RUSYA'DAN NÜKLEER MİSİLLEME HAMLESİ

Saldırı Kremlin'i kızdırdı. Moskova, bu tür silahların ABD'nin doğrudan operasyonel desteği olmadan fırlatılamayacağını ve bunların kullanımının Washington'u savaşa doğrudan sokacağını bildirdi. Moskova, bunun sonucunda Rusya'nın misilleme yapacağını aktardı.

SON DAKİKA