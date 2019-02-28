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'da tren kazası facia ile sonuçlandı

Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 17:05
Brezilya'da tren kazası facia ile sonuçlandı

Rio de Janeiro'da 2 banliyö treninin çarpışması sonucu bir makinist öldü, 8 kişi de yaralandı.

Brezilya'da tren kazası facia ile sonuçlandı

Kazanın dün Sao Cristovao istasyonunda, bir banliyö trenin, bir başka trene arkadan çarpması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

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Brezilya'da tren kazası facia ile sonuçlandı

Olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri sıkışan makinisti 8 saat sonra çıkarabildi. Hastaneye kaldırılan makinist hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.

Brezilya'da tren kazası facia ile sonuçlandı

Kaza sonrası yaşananlar ve kurtarma çalışmaları istasyondaki yolcular tarafından görüntülendi.

Brezilya'da tren kazası facia ile sonuçlandı
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Brezilya'da tren kazası facia ile sonuçlandı
Brezilya'da tren kazası facia ile sonuçlandı
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