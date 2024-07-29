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Haberler Galeri Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 07:43

Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı

Batı'nın Eurovision Şarkı Yarışması'nda alkış tuttuğu sapkınlıklar, Paris Olimpiyatları açılış töreninde her türüyle kültürel hegamonyaya dönüştü. Da Vinci'nin'Son Akşam Yemeği' tablosunun trans karakterlerce canlandırılması ve LGBT, pagan, fedofili figürlü danslar bu kez Batılılar'a bile 'fazla' geldi. Türkiye'den ve dünyadan açılış törenindeki rezil görüntülere tepki yağdı.

Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları cuma günü yapılan açılış töreni ile başladı. Ancak açılış törenine damga vuran 'drag queen'lerin 'Son Akşam Yemeği' parodisi ve sık sık LGBT propagandası yapılmasına tepkiler dinmiyor.

Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı

Dünyanın dört bir yanından gösteriye tepki yağdı. Siyasilerden iş insanlarına kadar çok sayıda kişi, Hristiyanlığa hakaret edildiğini söyleyerek trans karakterlerin de içinde olduğu 'Son Akşam Yemeği' parodisine ateş püskürdü.

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Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı

Performans, Katoliklere yönelik "hakaret" olarak değerlendirildi. Öte yandan açılış töreninin sanat yönetmeni Thomas Jolly gösterinin "kapsayıcılığın" bir sembolü olduğunu savundu.

Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı

Fransız aşırı sağcı Jean Marie Le Pen'in AP parlamenteri torunu Marion Marechal X platformundan yaptığı paylaşımda "Son Akşam Yemeği'nin bu travesti parodisisiyle hakarete uğramış hisseden dünyadaki tüm Hıristiyanlar, konuşanın Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık olduğunu bilin " ifadelerini kullandı.

Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partili milletvekili Laure Lavalette ise X hesabından, Macron'a hitap ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı, hepimiz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları nedeniyle çok mutluyuz ve bu akşam siyaset konuşmak istemiyorum. Ancak bu gerçekten gerekli miydi?" dedi.

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