Giriş Tarihi: 29.07.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
07:43
Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı
Batı'nın Eurovision Şarkı Yarışması'nda alkış tuttuğu sapkınlıklar, Paris Olimpiyatları açılış töreninde her türüyle kültürel hegamonyaya dönüştü. Da Vinci'nin'Son Akşam Yemeği' tablosunun trans karakterlerce canlandırılması ve LGBT, pagan, fedofili figürlü danslar bu kez Batılılar'a bile 'fazla' geldi. Türkiye'den ve dünyadan açılış törenindeki rezil görüntülere tepki yağdı.