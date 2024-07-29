Bu bir terör! Sefilliğin son perdesi Paris 2024: LGBT lobisi olimpiyat ruhunu esir aldı

Fransız aşırı sağcı Jean Marie Le Pen'in AP parlamenteri torunu Marion Marechal X platformundan yaptığı paylaşımda "Son Akşam Yemeği'nin bu travesti parodisisiyle hakarete uğramış hisseden dünyadaki tüm Hıristiyanlar, konuşanın Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık olduğunu bilin " ifadelerini kullandı.



