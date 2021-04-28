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Haberler Galeri Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 15:59

Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!

Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Telefonlar aracılığıyla oturduğumuz yerden işlerimizi kolaylıkla halledebiliyoruz. Her yeni modelle birlikte akıllı telefonlar daha gelişmiş özelliklere sahip oluyor. Şimdi oyunun kurallarını bozacak bir model geliyor olabilir. Ülkemizde de üretime başlayan 'nin üzerinde çalıştığı yeni telefon hakkında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu iddia gerçekse bir ilk yaşanabilir. İşte detaylar...

Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!

Dedikodu çarkları hız kesmeden dönmeye devam ediyor. Birkaç hafta önce bir rapor ortaya çıkmıştı. Sektör kaynakları 'nin birden fazla model üzerinde çalıştığını, bu modellerden birinin üst düzey özelliklere sahip bir telefon olduğu ileri sürülmüştü. Şimdi bu telefonla ilgili yeni bir söylenti var.

Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!

'nin yeni telefonu ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Çin merkezli teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinin kamerası 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak.

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Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!

Günümüzde kaliteli fotoğraf ve video çekmek için fotoğraf makinelerine gerek kalmadı. Akıllı telefonlar, yalnızca işlemci, GPU, hızlı şarj gibi konularda değil aynı zamanda kamera tarafında da çok büyük bir aşama katetti. Akıllı telefonların kamerası gelişmeye devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre devasa çözünürlüğe sahip bir telefon çok yakında satışa sunulacak.

Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!

Digital Chat Station (DCT), Çin merkezli teknoloji devinin yeni akıllı telefon modeli ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya attı. DCT tarafından ortaya atılan iddiaya göre 'nin yeni cihazı 200 megapiksel çözünürlüğüne sahip olabilir. İddia doğru çıkarsa Xiaomi, 200 MP çözünürlüğünde kameraya sahip telefon duyuran ilk şirket olacak.

Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!

Şu anda piyasada en fazla 108 megapiksel çözünürlüğüne sahip akıllı telefonlar yer alıyor. Samsung, Realme ve dahil olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisi, 108 MP çözünürlüğünde kameraya sahip akıllı telefon modelleri duyurmuştu.

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