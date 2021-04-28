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Giriş Tarihi: 28.04.2021 15:56Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 15:59
Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!
Akıllı telefonlar artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Telefonlar aracılığıyla oturduğumuz yerden işlerimizi kolaylıkla halledebiliyoruz. Her yeni modelle birlikte akıllı telefonlar daha gelişmiş özelliklere sahip oluyor. Şimdi oyunun kurallarını bozacak bir model geliyor olabilir. Ülkemizde de üretime başlayan Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni telefon hakkında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Eğer bu iddia gerçekse bir ilk yaşanabilir. İşte detaylar...