Bu telefonun özelliği 'Yok artık' dedirtti! Telefon dünyasında bir ilk yaşanabilir!

Günümüzde kaliteli fotoğraf ve video çekmek için fotoğraf makinelerine gerek kalmadı. Akıllı telefonlar, yalnızca işlemci, GPU, hızlı şarj gibi konularda değil aynı zamanda kamera tarafında da çok büyük bir aşama katetti. Akıllı telefonların kamerası gelişmeye devam ediyor. Aktarılan bilgilere göre devasa çözünürlüğe sahip bir telefon çok yakında satışa sunulacak.