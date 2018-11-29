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Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor!

2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmasa da kimileri evliliğe teşvik eder. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler...