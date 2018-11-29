Bu ülkede kadınlar evlenebilmek için para ödüyor! 2 kişinin kurduğu hayat sadece bireyleri değil yaşanılan ülkeyi hatta dünyayı etkileyen bir durumdur. Kimi ülkeler evliliklere çok sıcak bakmasa da kimileri evliliğe teşvik eder. İşte evliliğe teşvik eden ülkeler... Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 17:45 ERMENİSTAN
Geçmişte yaşanan savaşlardan dolayı
erkek nüfusun az kadın nüfusun fazla olduğu Ermenistan'da devlet bekar kadınların boş kalmaması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.
Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi doğal olan Ermenistan'da aynı zamanda birçok iş yükü de kadınların yönetimindedir
Erkek nüfusu azalmaya devam ederse Ermenistan'da birçok sorunun ortaya çıkması da gayet olası görünüyor. AVUSTRALYA
Büyük kentlerinde beş kadına bir erkeğin düştüğü Avustralya'da kadınlar yabancı erkeklerin ülkelerine gelmelerini istemektedirler.
Kimi zaman taşraya gidip evlenen kadınlar çoğu zaman da kendilerine göre evlenecek
erkek bulmakta zorluk çekmektedirler.
Tarihin en az
erkek nüfuslu ülkesi diyebileceğimiz Avustralya'da tanışmak için yurt dışından gelen erkeklere de tatiller hediye edilmektedir.