Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…

Hatta yayınlanan kamera arkası görüntülerde Biden'ın, eşi Jill Biden'ın desteği olmadan yürüyemediğini ortaya koydu. 81 yaşındaki Biden'ın dün geceki görüntüleri bazı Demokratların onun başkanlık yarışından tamamen çekilmesi çağrısında bulunmalarına bile neden oldu.