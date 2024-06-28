Giriş Tarihi: 28.06.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
16:40
Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…
Dünyanın gözü, dün gece gerçekleşen Donald Trump-Joe Biden düellosundaydı. Başkanlık seçimlerinde rakip olan iki ismin canlı yayın kapışması milyonları ekrana kilitlerken Biden'ın hastalıklı halleri bir kez daha merak konusu oldu. Sık sık duraksayan, kekeleyen ve yürümekte zorluk çeken Biden ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin uzman isim açıklamalarda bulundu.