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Haberler Galeri Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…
Giriş Tarihi: 28.06.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 16:40

Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…

Dünyanın gözü, dün gece gerçekleşen Donald Trump-Joe Biden düellosundaydı. Başkanlık seçimlerinde rakip olan iki ismin canlı yayın kapışması milyonları ekrana kilitlerken Biden'ın hastalıklı halleri bir kez daha merak konusu oldu. Sık sık duraksayan, kekeleyen ve yürümekte zorluk çeken Biden ile ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin uzman isim açıklamalarda bulundu.

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Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…

Donald Trump ve Joe Biden dün akşam bir televizyon programında karşı karşıya geldi. Başkanlık seçimleri yaklaşırken uzun zamandır beklenen tartışmaya Biden'ın hastalıklı anları damga vurdu.

Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…

Sık sık cümlelerini karıştıran Biden, ara ara duraksayarak endişe veren görüntüler sergiledi. Dün geceki düello, pek çok kişinin Biden'ın sağlığı hakkında spekülasyon yapmasına neden olan bir dizi olayın sonuncusuydu. Görevde kaldığı süre boyunca özellikle son aylarda Biden'ın başına gelmeyen kalmadı.

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Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…

CANLI YAYINDAKİ TUHAF HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Düşmeler, tökezlemeler, gaflar, unutkanlıklar ve olağandışı davranışlarla gündemden düşmeyen Biden, canlı yayında da benzer bir performans sergiledi.

Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…

Uzmanlar ABD Başkanı'nın karmaşık ifadeleri ve genel olarak zayıf görünümünün onu Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın yanında keskin bir tezat oluşturduğunu söyledi.

Canlı yayındaki tuhaf halleri gündeme oturdu: ABD Başkanı Biden’ın nesi var? Kilit isim açıkladı…

Hatta yayınlanan kamera arkası görüntülerde Biden'ın, eşi Jill Biden'ın desteği olmadan yürüyemediğini ortaya koydu. 81 yaşındaki Biden'ın dün geceki görüntüleri bazı Demokratların onun başkanlık yarışından tamamen çekilmesi çağrısında bulunmalarına bile neden oldu.

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