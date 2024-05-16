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Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:44

Cehennem Melekleri'nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...

Cehennem Melekleri'nin İsviçre sorumluları arasında yer alan Özkan Ö. dolandırıcılık, kara para aklama, evrakta sahtecilik, rüşvet ve yasa dışı kumar suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında 16 yıl hapis cezası istenen Özkan Ö.'nün dünyaca ünlü futbolcuların dostluğunu kazanarak, kurduğu paravan şirketler üzerinden yatırımcıları milyonlarca Euro dolandırıp, paraları Türkiye'ye kaçırdığı iddia edildi. SABAH, Özkan Ö.'nün İsviçre Milli Takımı oyuncularına sahte kovid raporu düzenlemeyle başlayan, cezaevinde seks partisiyle son bulan milyonluk vurgunun detaylarına ulaştı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Cehennem Melekleri’nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...

İsviçre'de dünyaya gelen Özkan Ö., iddiaya göre dünyaca ünlü motosiklet çetesi Cehennem Melekleri'nin önde gelen üyelerinden biriydi.

Cehennem Melekleri’nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...

Kurduğu paravan şirketler üzerinden kendisini zengin bir iş adamı gibi tanıtan, Özkan Ö. sahip olduğu futbol ajansı üzerinden kısa sürede dünyanın birçok ünlü futbolcusu ile tanışmayı başardı.

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Cehennem Melekleri’nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...

SAHTE KOVİD RAPORLARI DÜZENLEDİ

İddiaya göre pandemi sürecinde İsviçre Milli Takımı'nın oyuncularıyla yakınlık kuran Özkan Ö., dünyaca ünlü yıldızlara pandemi sürecinde seyahat edebilmeleri için sahte kovid raporları düzenledi.

Milli oyuncu Breel Embolo'dan, Granit Xhaka'a, Mili takım antrenörü Murat Yakın'dan Capital Bra'ya kadar birçok yıldız futbolcu ve rapçiyle ile dostluk kuran Özkan Ö. bu futbolcularla olan yakınlığını sosyal medya hesaplarında yayınlayarak kısa sürede herkesin güvenini kazandı.

Cehennem Melekleri’nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...

PARAVAN ŞİRKETLER KURDU

Dünyaca ünlü futbolcularla boy göstererek bir çok kişiyle de tanışma fırsatı bulan Özkan Ö. milyonluk yatırımcı dolandırıcılığının startını verdi. Benchhill Partners ve Broker Group adlı sözde yatırım platformları için profesyonel web siteleri oluşturan Özkan Ö. internet üzerinden verdiği reklamlarla müşterilerine kazançlı hisse senedi satmaya başladı. Özkan Ö. kısa sürede paravan şirketler aracılığıyla dünyaca ünlü futbolcularında bulunduğu 78 kişiden 3.8 milyon İsviçre frangı topladı.

Cehennem Melekleri’nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...

BODRUM'DA YEDİ

Paraları Türkiye'ye aktaran Özkan Ö., dünyaca ünlü futbolcuları Türkiye'ye davet ederek birlikte tatil yaptı. Müthiş vurgun, Saksonya Eyaleti Kriminal Polis Ofisi'nden Alman müfettişlerin yaptığı araştırmayla ortaya çıktı.

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