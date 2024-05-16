Cehennem Melekleri’nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...

SAHTE KOVİD RAPORLARI DÜZENLEDİ

İddiaya göre pandemi sürecinde İsviçre Milli Takımı'nın oyuncularıyla yakınlık kuran Özkan Ö., dünyaca ünlü yıldızlara pandemi sürecinde seyahat edebilmeleri için sahte kovid raporları düzenledi.

Milli oyuncu Breel Embolo'dan, Granit Xhaka'a, Mili takım antrenörü Murat Yakın'dan Capital Bra'ya kadar birçok yıldız futbolcu ve rapçiyle ile dostluk kuran Özkan Ö. bu futbolcularla olan yakınlığını sosyal medya hesaplarında yayınlayarak kısa sürede herkesin güvenini kazandı.