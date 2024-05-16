Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:44
Cehennem Melekleri'nin kritik isminden milyonluk vurgun: Dünyaca ünlü futbolcuları da alet etmiş! Cezaevinde sapkın parti...
Cehennem Melekleri'nin İsviçre sorumluları arasında yer alan Özkan Ö. dolandırıcılık, kara para aklama, evrakta sahtecilik, rüşvet ve yasa dışı kumar suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında 16 yıl hapis cezası istenen Özkan Ö.'nün dünyaca ünlü futbolcuların dostluğunu kazanarak, kurduğu paravan şirketler üzerinden yatırımcıları milyonlarca Euro dolandırıp, paraları Türkiye'ye kaçırdığı iddia edildi. SABAH, Özkan Ö.'nün İsviçre Milli Takımı oyuncularına sahte kovid raporu düzenlemeyle başlayan, cezaevinde seks partisiyle son bulan milyonluk vurgunun detaylarına ulaştı.