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'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu

Giriş Tarihi: 28.12.2018 18:24 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 18:28
CIA'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu
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CIA'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu

ABD'nin, Rusya'nın haberi olmadan yürüttüğü bu proje çok konuşuldu. Hughes Glomar Explorer adlı keşif gemisi, 1974 yılının yazında ABD'nin California eyaletindeki Long Beach sahilinden Pasifik Okyanusu'na yolculuğuna başladı. Oldukça sıra dışı bir görüntüye sahip olan geminin Pasifik Okyanusu'nda madencilik alanında çığır açıcı çalışmalara imza atması bekleniyordu.

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CIA'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu

Okyanusun kilometrelerce altına ulaşarak, buralardaki kayalıklarda maden aramak üzere tasarlanan bu devasa geminin üzerinde bir kule ve o dönemin en gelişmiş sondaj ekipmanı yer alıyordu.

CIA'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu

Ancak geminin yolculuğu için yapılan büyük halkla ilişkiler kampanyasında verilen bilgilerin tamamı yanlıştı.Geminin misyonu da, yolculuğun amacı da açıklanandan çok daha farklıydı.

CIA'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu

Bu geminin arkasında Soğuk Savaş döneminin en büyük aldatmacalarından ve 'in en gizli operasyonlarından biri yatıyordu.

CIA'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu

Bu devasa geminin esas görevi, altı yıl önce kaybolan bir Sovyet denizaltısını bulup çıkarmaktı.

CIA'in 44 yıllık sır projesi deşifre oldu

1968 yılında K-129 tipi bir Rus denizaltısı Hawaii'nin yaklaşık 2 bin 500 kilometre kuzeybatısında batmıştı. Bu denizaltı, balistik nükleer füze taşıyordu.

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